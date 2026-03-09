Minęły już ponad dwa lata, odkąd Donald Tusk ponownie stanął na czele rządu. Jednym z głównych haseł kampanii wyborczej była poprawa losu Polek. Czy obietnice stały się rzeczywistością? Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń – polskie społeczeństwo jest w tej kwestii głęboko podzielone. Podczas gdy jedna grupa mówi o powolnym postępie, inna wskazuje na regres, a największa... nie widzi żadnej różnicy. Zobaczcie, jakie wnioski płyną z najnowszego sondażu Opinia24 zrealizowanego na zlecenie RMF FM.

"Dwa lata rządów Donalda Tuska. Czy sytuacja kobiet w Polsce realnie się poprawiła? Polacy wystawili ocenę, fot. z lewej Shutterstock / Wojtek Radwanski / AFP/EAST NEWS

39 proc. Polaków uważa, że sytuacja kobiet w Polsce nie zmieniła się przez ostatnie dwa lata rządów Donalda Tuska.

21 proc. respondentów dostrzega poprawę, a 28 proc. - pogorszenie sytuacji kobiet.

Opinie na temat zmian różnią się w zależności od płci, wieku, wykształcenia i preferencji politycznych.

Sytuacja kobiet po dwóch latach rządów Donalda Tuska. Podzielone opinie Polaków

Dwa lata po przejęciu władzy przez Donalda Tuska , Polacy nie są zgodni co do tego, czy sytuacja kobiet w kraju uległa zmianie. Najnowszy sondaż przeprowadzony na reprezentatywnej grupie 1001 osób pokazuje, że największa część społeczeństwa - 39 proc. ankietowanych - uważa, iż w tym czasie sytuacja kobiet w Polsce się nie zmieniła. Dotyczy to zarówno praw kobiet, ich sytuacji ekonomicznej, pozycji na rynku pracy, jak i dostępu do opieki zdrowotnej.

Poprawa czy pogorszenie? Społeczeństwo podzielone

Wśród respondentów 21 proc. dostrzega poprawę sytuacji kobiet. Z tej grupy 4 proc. uważa, że poprawa była zdecydowana, natomiast 17 proc. ocenia ją jako raczej pozytywną. Z kolei 28 proc. badanych wyraża opinię przeciwną - 13 proc. twierdzi, że sytuacja raczej się pogorszyła, a 15 proc. jest zdania, że pogorszenie było zdecydowane. Co dwunasty respondent (12 proc.) nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Sondaż Opinia24 na zlecenie RMF FM / Opinia24 /

Różnice w ocenach - płeć, wiek i wykształcenie mają znaczenie

Analizując wyniki sondażu, można zauważyć istotne różnice w ocenach w zależności od płci, wieku oraz poziomu wykształcenia. Poprawę sytuacji kobiet częściej dostrzegają mężczyźni (23 proc.) niż kobiety (19 proc.). Wśród osób powyżej 60. roku życia aż 26 proc. zauważa pozytywne zmiany. Największy odsetek osób, które nie widzą żadnych zmian, znajduje się w grupie wiekowej 30-39 lat - aż 47 proc. wskazuje na brak zmian. Osoby z wyższym wykształceniem częściej niż inne grupy deklarują poprawę sytuacji kobiet (24 proc.), choć w tej grupie dominuje przekonanie o braku zmian (46 proc.).

Polityczne podziały w ocenie sytuacji kobiet

Wyniki sondażu wyraźnie pokazują, że ocena sytuacji kobiet w Polsce jest silnie powiązana z preferencjami politycznymi. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości aż 60 proc. uważa, że sytuacja kobiet za rządów Donalda Tuska się pogorszyła (20 proc. - raczej, 40 proc. - zdecydowanie). Z kolei sympatycy Koalicji Obywatelskiej znacznie częściej dostrzegają poprawę - 9 proc. ocenia ją jako zdecydowaną, a 43 proc. jako raczej pozytywną.

Sondaż Opinia24 na zlecenie RMF FM / Opinia24 /

Społeczeństwo oczekuje dalszych zmian

Sondaż pokazuje, że mimo upływu dwóch lat od objęcia stanowiska premiera przez Donalda Tuska, Polacy nie są jednomyślni w ocenie zmian dotyczących sytuacji kobiet. Większość społeczeństwa nie zauważa znaczących różnic, jednak wyraźnie widać, że temat ten budzi emocje i jest przedmiotem debaty publicznej.

Obietnice wyborcze

Kampania wyborcza Donalda Tuska w 2023 roku opierała się w dużej mierze na szerokim pakiecie obietnic skierowanych do kobiet, znanych m.in. z programu "100 konkretów na 100 dni". Do kluczowych postulatów należało:

wprowadzenie bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia ciąży,

zapewnienie powszechnego dostępu do znieczulenia przy porodzie oraz

pełne finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa.

Do marca 2026 roku udało się zrealizować część tych założeń, w tym przywrócić państwowe finansowanie zapłodnienia pozaustrojowego oraz wprowadzić zmiany w dostępie do antykoncepcji awaryjnej, choć kwestia pełnej liberalizacji prawa aborcyjnego wciąż pozostaje przedmiotem intensywnych sporów politycznych i społecznych.