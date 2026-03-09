W synagodze w Liege doszło do eksplozji - informują belgijskie media. Nikt nie został ranny, uszkodzona została jednak świątynia. Burmistrz miasta mówi o "brutalnym akcie antysemityzmu".
Do zdarzenia doszło krótko przed godz. 4:00 w Liege, mieście znajdującym się na wschodzie Belgii.
Jak informuje belgijski nadawca VRT, w eksplozji nikt nie został ranny. Wybuch uszkodził jednak świątynię, w której wyleciały okna. Uszkodzone zostały również okna w budynkach naprzeciwko.
W bezpośrednim sąsiedztwie synagogi utworzono strefę bezpieczeństwa.
Śledztwo prowadzi jednostka antyterrorystyczna policji w Liege.
Zdarzenie potępił burmistrz miasta. "To brutalny akt antysemityzmu" - stwierdził.
Więcej informacji wkrótce.