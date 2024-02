Już na początku manifestacji było niespokojnie. Niektórzy uczestnicy odpalili race, słychać było huk petard. Budynek przedstawicielstwa Komisji Europejskiej został obrzucony jajkami.

Protestujący cały czas są na ul. Widok, ruch jest utrudniony w tym miejscu Wrocławia, włącznie z pl. Dominikańskim i pl. Społecznym. Po rozwiązaniu zgromadzenia przez organizatora sytuacja w pełni powinna być skontrolowana przez funkcjonariuszy policji - powiedział PAP Arkadiusz Filipowski.

Policja apeluje do zgromadzonych rolników o rozejście się. Wcześniej planowano, że protesty potrwają do godz. 17:00.

"Mamy mieszane uczucia"

Jak powiedział w godzinach porannych w rozmowie z Pauliną Sznajder, reporterką Radia Gra Wrocław, Dawid Kucharek, protestujący rolnik z gminy Dobromierz, który przyjechał do Wrocławia, "dotychczasowe protesty nie przyniosły takiego efektu, żeby ktoś chciał z nami rozmawiać".

Mamy mieszane uczucia z tego powodu, że jest kartka z informacją, że Parlament Europejski nie pracuje. Mieliśmy uzgodnione, że przyjmą od nas postulaty - mówił. Czekamy na rozwój wydarzeń - dodał.

Komunikat w tej sprawie wydała m.in. Straż Miejska we Wrocławiu. "Możliwe utrudnienia w ruchu w centrum Wrocławia z powodu protestu rolników. Na miejscu od rana pracują służby. O sytuacji będziemy informować na bieżąco" - podaje straż miejska.

Pierwsi rolnicy dotarli przed budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w nocy.

Jak mówił we wtorek prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, "w czwartek do Wrocławia zjadą się rolnicy nie tylko z otaczających Wrocław miejscowości, ale niewykluczone, że z sąsiednich województw".

We Wrocławiu jest bowiem przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Dlatego należy się spodziewać dużych utrudnień. Ograniczenia w rejonie ścisłego centrum potrwają przynajmniej do godz. 17:00. W tej sprawie jestem w ścisłym kontakcie z wojewodą i komendantem policji. Nasze wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości - mówił we wtorek.

Dlaczego rolnicy protestują?

Rolnicy nie chcą wdrożenia Zielonego Ładu, importu produktów rolnych z Ukrainy i domagają się wsparcia hodowli zwierząt. "Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia" - pisał w minionych dniach w oświadczeniu NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Zielony Ład to pakiet unijnych ustaw, które mają umożliwić Europie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zmiany w prawie zakładają m.in. ograniczenia w stosowaniu pestycydów i nawozów. W ich ramach ma być realizowana także strategia "od pola do stołu", której celem jest zapewnienie zdrowszej żywności.