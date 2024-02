Władze Wrocławia ostrzegają mieszkańców, że w najbliższy czwartek ruch w centrum miasta będzie poważnie utrudniony. Powodem takiej sytuacji będzie protest rolników.

Rynek we Wrocławiu widziany z góry / Maciej Nycz / Archiwum RMF FM

W czwartek do Wrocławia zjadą się rolnicy nie tylko z otaczających Wrocław miejscowości, ale nie wykluczone, że z sąsiednich województw. We Wrocławiu jest bowiem przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Dlatego należy się spodziewać dużych utrudnień - ostrzega prezydent miasta Jacek Sutryk. Ograniczenia w rejonie ścisłego centrum potrwają przynajmniej do godz. 17.00. W tej sprawie jestem w ścisłym kontakcie z wojewodą i komendantem policji. Nasze wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości - zapewnia.

W czwartek w centrum Wrocławia ma pojawić się blisko 500 ciągników. Do godziny 5.00 rano kilkanaście pojazdów stanie na ul. Widok przy siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Reszta zajmie parkingi przez Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim. W związku z tym trzeba się liczyć z utrudnieniami także na ulicach prowadzących w rejon placu Społecznego.

Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 10.00, kiedy to rolnicy złożą w siedzibie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej przy ul. Widok 10 swoje postulaty.

Po złożeniu petycji protestujący przejdą (i przejadą ciągnikami) przed Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Z ulicy Widok ruszymy w kierunku ul. Kazimierza Wielkiego, dalej ul. Oławską, Placem Społecznym pod Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Będziemy chcieli na ręce wojewody złożyć swoje postulaty - zapowiada Adrian Wawrzyniak, przedstawiciel Dolnośląskiej Rady Solidarności Rolników Indywidualnych.

Od 5.00 nawet do godz.14.00 - ul. Widok zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. Zgodnie z założeniami komunikacja zbiorowa będzie funkcjonowała normalnie. Rolniczy protest zgodnie z planem ma się zakończyć ok. godz. 17. Planowana liczba uczestników to ok. 1 000 osób

Protest rolników na alei Jana III Sobieskiego we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

We Wrocławiu rolniczy protest trwa na Psim Polu. Na al. Jana III Sobieskiego ciągniki blokują drogę w obu kierunkach. Z podobnymi utrudnieniami należy liczyć się także przy Rondzie Popiełuszki oraz Rondzie Łany. Blokady są też na rondzie w Kiełczówku.