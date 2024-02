Nawet 500 ciągników może wyjechać dzisiaj na ulicę Wrocławia w ramach ogólnopolskiego protestu rolników. Dla ruchu zamknięta będzie od g. 5.00 rano ulica Widok przy siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Zmiany będą też dotyczyć funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Rolniczy protest we Wrocławiu 12 lutego / Maciej Kulczyński / PAP

Jak poinformował Urząd Miasta Wrocławia od g. ok. 9.30 do ok. 12.00 objazdami - z pominięciem ul. Widok - kursować będą tramwaje linii: 6 i 7, 18.

W czasie przemieszczania się protestujących z ul. Widok, przez ul. Oławska i pl. Społeczny do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w g. 10.00 - 12.00 czasowo wstrzymywana zostanie autobusowa komunikacja zbiorowa.

Władze miasta zalecają omijanie centrum Wrocławia i korzystanie w miarę możliwości z komunikacji miejskiej.

Nad przebiegiem jutrzejszego zgromadzenia czuwać będą funkcjonariusze policji. Działania zabezpieczające wspierać będą także wrocławscy strażnicy miejscy, nadzór ruchu MPK oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Trasy objazdu:

Autobusy:



D - w kierunku Os. Sobieskiego od Arkad, przez Kościuszki - Kołłątaja - Skargi - Galeria Dominikańska (zmiana nie powoduje ominięcia żadnego przystanku na trasie) - wdrożenie od porannych wyjazdów do 12.30.

Tramwaje:

Operacyjne wprowadzenie objazdów z powodu zamknięcia ul. Widok w godz. 9.30-12.30 dla linii tramwajowych:



6, 7 - w kierunku Kromera i Poświętnego: od Renomy przez Podwale - Krupnicza - K. Wielkiego - Szewska (dalej zgodnie z rozkładem. W przeciwną stronę zgodnie z rozkładem. Zmieniona trasa omija przystanki: Opera, Świdnicka (Dom Europy).

18 - w obu kierunkach od: Teatralna - pl. Teatralny - Świdnicka - Podwale - Krupnicza - K. Wielkiego dalej stałą trasą (omija przystanki Świdnicka (Dom Europy), Świdnicka, Zamkowa)