Zakończyły się przebudowa i remont w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu. W wyremontowanej części pacjenci będą mogli skorzystać z nowych sal terapeutycznych i kuchni cateringowej. Rozbudowana została także m.in. biblioteka.

/ Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia / Materiały prasowe

Pierwszy etap zrealizowaliśmy w 2018 roku za kwotę ponad 4 mln zł. Wtedy zajęliśmy się pomieszczeniami dla najmłodszych. Dobudowane zostały dwa pietra, w których powstały specjalistyczne gabinety. Konieczne były jednak kolejne inwestycje - mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Lekarze, pielęgniarki, logopedzi i psychologowie mają teraz do dyspozycji nowe pokoje. Powstały sale wyciszenia i dziennego pobytu. Po remoncie budynek jest klimatyzowany, wraz z windą dostosowaną do osób niepełnosprawnych - informuje miasto w komunikacie.

To jest bardzo ważny ośrodek nie tylko na skalę regionu, ale na skalę kraju. Jako jeden z nielicznych, który w kompleksowy sposób poza szpitalem diagnozuje dzieci i zajmuje się ich leczeniem. Tutaj w nowoczesny sposób leczone są także małe dzieci z chorobami rozwojowymi - podkreśla Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim.

Centrum Neuropsychiatrii opiekuje się rocznie blisko 10 tys. młodych pacjentów. Na oddziale dziennym leczy się oraz uczy blisko setka dzieci i młodzieży.



Potrzeby są ogromne. To jest oddział, który jest alternatywą leczenia szpitalnego. To są dzieci, które nie idą do hospitalizacji całodobowej, są tutaj diagnozowane, leczone, mogą się uczyć i wrócić do społeczeństwa - mówiła Halina Flisiak-Antonijczuk, dyrektor Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED.

Jak podał wrocławski Ratusz w informacji prasowej - za remont i przebudowę Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED odpowiadał Zarząd Inwestycji Miejskich. W sumie koszt obu etapów remontów wyniósł blisko 11 mln zł.