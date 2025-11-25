Wypadek na DW368 w woj. dolnośląskim. Pomiędzy Oleśnicą a Smardzowem zderzyły się dwa pojazdy - auto osobowe i autokar wiozący ludzi. Są poszkodowani.

Wypadek na DK8. Zderzyły się osobówka i autokar / Piotr Paszkowski / RMF MAXX

Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 12:00.

Osobówka i autokar popularnego przewoźnika jadący do Pragi zderzyły się na DW368.

Kierująca oplem 33-latka trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Jej życie jest zagrożone - informuje Bernadeta Pytel z komendy w Oleśnicy, z którą rozmawiał dziennikarz RMF MAXX Piotr Paszkowski.

Do szpitala trafił również pasażer opla (jego życie nie jest zagrożone), a także cztery osoby podróżujące autobusem, którym łącznie jechało 24 ludzi.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach.

Na miejscu działają służby - policja, straż pożarna i pogotowie.

Ustalane są przyczyny wypadku. Ze wstępnych analiz wynika, że kierująca osobówką nieprawidłowo zmieniała pas ruchu.