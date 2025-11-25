Wypadek na DW368 w woj. dolnośląskim. Pomiędzy Oleśnicą a Smardzowem zderzyły się dwa pojazdy - auto osobowe i autokar wiozący ludzi. Są poszkodowani.
Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 12:00.
Osobówka i autokar popularnego przewoźnika jadący do Pragi zderzyły się na DW368.
Kierująca oplem 33-latka trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Jej życie jest zagrożone - informuje Bernadeta Pytel z komendy w Oleśnicy, z którą rozmawiał dziennikarz RMF MAXX Piotr Paszkowski.
Do szpitala trafił również pasażer opla (jego życie nie jest zagrożone), a także cztery osoby podróżujące autobusem, którym łącznie jechało 24 ludzi.
Droga w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach.
Na miejscu działają służby - policja, straż pożarna i pogotowie.
Ustalane są przyczyny wypadku. Ze wstępnych analiz wynika, że kierująca osobówką nieprawidłowo zmieniała pas ruchu.