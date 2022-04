Już w najbliższy piątek Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu organizuje IV Pływacką Sztafetę Charytatywną. Uczniowie, nauczyciele i rodzice będą płynąć dystans "zasponsorowany" przez darczyńców. Każde wpłacone 5 złotych, to 25 metrów.

Pieniądze mogą ofiarować wszyscy. Trafią na pomoc podopiecznym Fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci".

Przede wszystkim na to, żeby dzieci z hospicjum mogły przebywać i leczyć się we własnych domach. Mają wtedy taką możliwość bycia z rodzicami, możliwość skorzystania z pomocy pielęgniarki, fizjoterapeuty - tłumaczy Sylwia Kutrzuba, nauczycielka z wrocławskiej SP84.

Będę pierwszy raz startować w sztafecie. Na pewno będzie bardzo fajnie. Pani Sylwia mówiła, że będziemy pomagać dzięki temu innym. Pływam dwa razy w tygodniu, nie boję się startu w tej sztafecie - mówi jeden z uczniów 2 klasy.

Ja już startowałam wcześniej. Bardzo fajne odczucia są po tej sztafecie. Na początku, w pierwszej klasie to był lekki stres, ale potem to już bardzo fajna zabawa - podkreśla uczennica 4 klasy z SP84 we Wrocławiu

Na razie do przepłynięcia jest prawie 20 kilometrów. A w poprzednich edycjach sztafety zebrano w sumie około 15 tysięcy złotych. Akcję można wesprzeć finansowo poprzez jeden z portali, na którym są prowadzone internetowe zbiórki.