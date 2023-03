Trwa ogromne zainteresowanie wyrabianiem paszportów. Powodów jest wiele, a obecnie dochodzi do nich również zbliżający się sezon wakacyjnych wyjazdów. Czy złożenie wniosku o ten dokument na Dolnym Śląsku wiąże się z czekaniem w długich kolejkach? A może jest szansa zarezerwować termin wizyty przez internet?

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Na Dolnym Śląsku wniosek o paszport można złożyć m.in. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Jeszcze nie tak dawno - by pobrać numerek, który umożliwi wizytę - przed budynkiem ustawiały się od rana długie kolejki.

Od 13 lutego zmieniono jednak sposób obsług petentów. Od godziny 9 do 12 obsługiwane są wyłącznie osoby, które dokonały rezerwacji internetowej. Liczbę rezerwacji rozpatrywanych w ten sposób zwiększono z 40 do 90 każdego dnia. Kalendarz jest udostępniany na 14 dni. Codziennie o godzinie 19 pojawia się kolejny dzień.

Zainteresowanie jest ogromne. Powodów jest wiele. Podczas epidemii Covid-19 ludzie rezygnowali z wyjazdów albo nie mieli takiej możliwości. Oprócz tego dużo osób chce wyrobić paszport przez brexit. Do tego dochodzą jeszcze wojna w Ukrainie i zbliżające się wakacje. To wszystko powoduje, że udostępnione w internecie miejsca znikają w 5 minut - mówi Dominika Chudzia, kierownik Oddziału Paszportowego i Obsługi Klient DUW.

90 rezerwacji internetowych nie przekłada się na taką samą liczbę obsłużonych osób. Rodzina z małymi dziećmi rezerwując jeden termin, może złożyć wnioski na przykład dla 4 osób - dodaje.

Rezerwacja terminu przez internet na konkretny dzień i godzinę to jedna z możliwości dla chcących złożyć wniosek o paszport. Można też przyjść do Urzędu Wojewódzkiego i ustawić się w kolejce, by pobrać numer do okienka.

Numery są obecnie wydawane od godziny 12. Zdarza się, że chcący skorzystać z biletomatu petenci przychodzą już o godzinie 8 i czekają do południa. Dziennie dostępnych jest około 130-140 biletów z numerami.

Paszport poza Wrocławiem

W województwie dolnośląskim wniosek o paszport można złożyć również w delegaturach w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Także i tam w godzinach od 9 do 12 obsługiwani są petenci, którzy zarezerwowali sobie termin przez internet.

W przypadku delegatur, jeśli jest to możliwe - na przykład w sytuacji, gdy ktoś zrezygnuje z terminu internetowego - w tym samym czasie na miejscu wydawane są także bilety z numerkami w biletomacie - tłumaczy Dominika Chudzia.

Możliwość wyrobienia paszportu jest również w Terenowych Punktach Paszportowych w Bogatyni, Dzierżoniowie, Głogowie, Kłodzku, Lubinie, Polkowicach, Trzebnicy, Wołowie i Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły dotyczące obsługi w tych miejscach są dostępne na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.