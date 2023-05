Na trzy miesiące aresztował wrocławski sąd Dominika Cz. Prokuratura zarzuca mu szereg napaści na kobiety we wrocławskich tramwajach, autobusach i galeriach handlowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mężczyzna został zatrzymany przez policję w poniedziałek. Dominik Cz., oprócz napaści do której doszło 8 maja w tramwaju linii 33, odpowiedzialny jest za co najmniej osiem innych ataków do których doszło w ciągu ostatniego półrocza - podała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Anna Placzek-Grzelak.



Prokuratura postawiła mężczyźnie dziewięć zarzutów spowodowania obrażeń i naruszenia nietykalności cielesnej atakowany kobiet, w tym jednej małoletniej.



Prokurator uznał przy tym, iż sprawca działał publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego. Zaatakowane kobiety w wyniku ciosów zadawanych im w głowę, twarz, brzuch i nogi doznały obrażeń ciała między innymi w postaci stłuczeń, rozcięcia wargi, podbiegnięć krwawych kończyn, rozcięcia naskórka, obrzęku i podbiegnięć krwawych okolic twarzy i innych - podała rzeczniczka.