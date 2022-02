Klub Sympatyków Transportu Miejskiego z Wrocławia ma od dziś nowe pojazdy. To kultowy tramwaj Konstal 105Na z 1981 roku i dźwig marki Star, który pomagał przy wykolejeniach tramwajów.

Tramwaj Konstal 105Na przekazany wrocławskiemu Klubowi Sympatyków Transportu Miejskiego / Paweł Pyclik / RMF FM

Tramwaje Konstal 105Na przez lata dominowały w krajobrazie miast w całej Polsce. Nie inaczej było we Wrocławiu. Dziś powoli znikają z ulic. Zastępują je nowoczesne maszyny. Nie wszystkie wycofywane pojazdy trafiają na złomowisko. Jedną z nich MPK zdecydowało się przekazać Klubowi Sympatyków Transportu Miejskiego.

Część z zaangażowanych w działalność klubu osób to zresztą nasi pracownicy, którzy oddają swoje serce tramwajom i autobusom także w swoim czasie wolnym - wyjaśnia prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder. Wiemy, że historyczny tabor będzie tam w naprawdę dobrych i czułych, ale przede wszystkim fachowych rękach - dodaje.

Tramwaj i dźwig przekazane przez MPK Wrocław Klubowi Sympatyków Transportu Miejskiego / Paweł Pyclik / RMF FM

Tramwaj Konstal 105Na nazywano potocznie "akwarium". Wszystko za sprawą wielkich okien. Egzemplarz przekazany klubowi zasili kolekcję, która liczy już niespełna 30 historycznych pojazdów pochodzących z różnych epok. Stanie obok takich klasyków, jak wagony typu N (pierwszy polski model produkowany po wojnie) czy 102Na (popularny przed laty "ogórek").

Cieszymy się z tego prezentu, bo jest to pojazd dość wyjątkowy. Został zmodernizowany we wrocławskim Protramie pod koniec lat 90. i wyróżnia się przez to charakterystycznymi współczesnymi rozsuwanymi drzwiami, zamontowanymi jednak w oryginalnym, nieco kanciastym nadwoziu - mówi Krzysztof Kołodziejczyk, prezes KSTM.

MPK Wrocław ma w swoim taborze jeszcze około 90 Konstali. Przewoźnik będzie je sukcesywnie wymieniać i ma nadzieję, że w perspektywie kilku lat zostaną tylko historyczne egzemplarze.