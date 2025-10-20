L’Oréal inwestuje miliardy i wzmacnia swoją pozycję na rynku luksusowych kosmetyków. Francuski gigant przejmuje cały dział kosmetyczny koncernu Kering, w tym legendarną markę perfum Creed.

Na zdjęciu modelka Heidi Klum na otwarciu sklepu L’Oréal w Duesseldorfie / ROLF VENNENBERND / PAP/DPA

L’Oréal przejmuje dział kosmetyczny luksusowego giganta Kering za 4 mld euro, w tym markę perfum Creed.

Francuski koncern otrzyma 50-letnią, wyłączną licencję na produkty marek takich jak Bottega Veneta, Balenciaga i McQueen.

L’Oréal notuje rekordowe wyniki i dzięki transakcji umacnia swoją pozycję w segmencie luksusowych kosmetyków i perfum.

Nowa era w świecie luksusu - L’Oréal i Kering podpisują miliardową umowę

Francuski koncern kosmetyczny L’Oréal, znany na całym świecie z produktów do pielęgnacji i makijażu, właśnie ogłosił przejęcie działu kosmetycznego luksusowego giganta Kering. Wartość transakcji robi wrażenie - aż 4 miliardy euro. W pakiecie znalazła się między innymi renomowana marka perfum Creed.

Obie firmy nie zamierzają jednak na tym poprzestać. Jak zapowiedziały, planują nawiązać długoterminową, strategiczną współpracę. L’Oréal otrzyma aż 50-letnią, wyłączną licencję na rozwój produktów dla takich marek jak Bottega Veneta, Balenciaga czy McQueen. Finalizacja transakcji planowana jest na pierwszą połowę przyszłego roku.

Kering sprzedaje kosmetyki - nowy rozdział dla francuskiego koncernu

Dział kosmetyczny Kering to stosunkowo młoda jednostka w strukturze koncernu. Został powołany do życia zaledwie kilka lat temu, a już w 2023 roku Kering przejął za 3,5 miliarda euro luksusową markę perfum Creed. Teraz, oddając cały segment L’Oréalowi, Kering wykonuje jeden z najważniejszych ruchów biznesowych ostatnich lat.

Za sprzedażą stoi nowy prezes Kering, Luca de Meo, który wcześniej zarządzał koncernem motoryzacyjnym Renault.

Decyzja o sprzedaży działu kosmetycznego nie wzięła się znikąd. Kering od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Wartość rynkowa koncernu spadła w ciągu ostatnich lat o połowę, sięgając obecnie poniżej 40 miliardów euro. Winą za taki stan rzeczy obarcza się przede wszystkim słabnące wyniki kluczowej marki - Gucci.

Dodatkowym ciosem dla Kering okazał się spadek popytu na rynku chińskim. Bogaci klienci z Państwa Środka, którzy przez lata napędzali sprzedaż luksusowych produktów, wyraźnie ograniczyli zakupy. To wszystko sprawiło, że zadłużenie netto firmy na koniec czerwca wyniosło już 9,5 miliarda euro, a do tego dochodziło jeszcze 6 miliardów euro długoterminowych zobowiązań leasingowych.

L’Oréal rośnie w siłę - rekordowa wycena i ekspansja na rynku luksusu

Podczas gdy Kering zmaga się z kryzysem, L’Oréal notuje rekordowe wyniki. Wartość rynkowa francuskiego giganta wzrosła w ostatnich latach aż o jedną trzecią, osiągając imponujący poziom niemal 210 miliardów euro. Przejęcie działu kosmetycznego Kering i zdobycie licencji na kultowe marki to kolejny krok w ekspansji L’Oréal na najbardziej ekskluzywnym segmencie rynku.

Ta transakcja może nie tylko umocnić pozycję L’Oréal w świecie luksusu, ale również przynieść przełomowe zmiany w ofercie kosmetyków i perfum dostępnych na światowych rynkach. Eksperci przewidują, że przejęcie Creed oraz licencji na najlepsze marki Kering pozwoli L’Oréal przyciągnąć nowych, zamożnych klientów i jeszcze bardziej zdominować rynek beauty.