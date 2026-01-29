"Fizycznie (syn) już dobrze się czuje, ale psychicznie jeszcze nie" - mówi matka chłopca, który miał być szarpany i ciągnięty przez całą klasę przez nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie. Dodaje, że syn został też wyzwany przez nauczyciela od "debili" i "gnoja". Dolnośląskie Kuratorium Oświaty zapowiedziało kontrolę. Sprawą zajmuje się prokuratura.

fot. zdjęcie ilustracyjne / East News

Co wydarzyło się podczas lekcji w szkole w Głogowie?

Jak całe zdarzenie relacjonuje matka ucznia?

Jakie działania podjęła szkoła po incydencie z nauczycielem?

Jakie konsekwencje grożą nauczycielowi po tym zdarzeniu?

Jak potwierdziło Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w najbliższych dniach w SP nr 3 w Głogowie odbędzie się kontrola - poinformowała rzeczniczka kuratorium Miłosława Bożek.

Zawiadomienie w sprawie złożyła matka 12-letniego ucznia. Jak relacjonuje portalowi Głogów Nasze Miasto, jej syn miał zostać wyzwany przez nauczyciela od "debili" i "gnoja", a także usłyszeć polecenie, by "wyp... z klasy". Według relacji dziecka chłopak był też ciągnięty przez nauczyciela przez całą salę.

W poniedziałek syn uciekł z dwóch ostatnich lekcji, bo nie chciał być w szkole. Fizycznie już dobrze się czuje, ale psychicznie jeszcze nie - powiedziała pani Natalia, mama chłopca, portalowi Głogów Nasze Miasto.

Na dodatek to Maciek się martwi, że przez niego nauczyciel nie będzie już uczył. Razem z panią pedagog tłumaczyłyśmy mu, że to przecież nie jego wina. To osoba dorosła powinna wiedzieć, jak się zachować - dodała.

Kobieta podkreśla, że zarówno ona, jak i jej syn otrzymali wsparcie ze strony szkoły.

Dziecko ma orzeczenie o kształceniu specjalnym

Pani Natalia wyjaśnia, że jej syn od roku ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma zindywidualizowaną ścieżkę nauczania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Na pozostałe zajęcia uczęszcza razem z rówieśnikami. Wcześniej poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała opinię, jak z nim pracować.

Jest trudnym chłopcem, dlatego jestem w stałym kontakcie ze szkolną pedagog odnośnie jego nauki i zachowania. Jednak nie wyobrażam sobie, by jakikolwiek nauczyciel szarpał mi dziecko, które i tak ma duże problemy z dostosowaniem się do innych - mówi matka chłopca. Coś takiego zdarzyło się pierwszy raz - podkreśla.

Przebieg zdarzenia na lekcji techniki

Do zdarzenia doszło 23 stycznia. Z relacji chłopca wynika, że nauczyciel techniki polecił mu wstać i udać się do szkolnej pedagożki. Uczeń odpowiedział, że zrobi to za chwilę, gdy skończy przepisywać zadanie, ponieważ później nie zdąży.

Wtedy nauczyciel - według ustaleń dziennikarki RMF FM Martyny Czerwińskiej - miał zepchnął chłopca z krzesła na metalowe elementy ławki, a następnie ciągnąć go przez całą salę za rękę. Miał także szarpać 12-latka i ubliżać mu, używając wulgaryzmów.

Szkoła zareagowała natychmiast. Chłopiec trafił pod opiekę pedagoga i wicedyrektora.

Po powrocie do domu dolegliwości bólowe dziecka zaczęły się nasilać. Uczeń trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Lekarze potwierdzili liczne stłuczenia, m.in. przedramienia i klatki piersiowej, wskazując, że obrażenia są wynikiem pobicia.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła zarówno szkoła, jak i matka dziecka. Sprawą zajmuje się prokuratura.

W prokuraturze toczy się śledztwo ws. znieważenia ucznia i doprowadzenia do uszkodzenia ciała - przekazała Liliana Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Legnicy w rozmowie z reporterką RMF FM.

Nauczyciel nie odniósł się dotąd do zarzutów. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Poza odpowiedzialnością karną musi liczyć się również z konsekwencjami zawodowymi, w tym z wydaleniem z zawodu.