Znakomite wieści dla fanów serialu "Prawnik z Lincolna". Już 5 lutego na platformie Netflix pojawi się 4. sezon. Fani Mickeya Hallera (Manuel Garcia-Rulfo) tym bardziej mogą się cieszyć, bo twórcy zapowiadają już 5. sezon serialu.

Gwiazdy serialu "Prawnik z Lincolna": Neve Campbell, Manuel Garcia-Rulfo i Becki Newton / AFP/ABACA / East News

4. sezon serialu "Prawnik z Lincolna" zadebiutuje na Netfliksie 5 lutego 2026 roku.

Twórcy serialu zapowiadają, że 4. sezon będzie najbardziej osobistą i wymagającą podróżą Mickeya Hallera.

"Prawnik z Lincolna" od początku cieszy się dużą popularnością - 171 milionów wyświetleń w trzy sezony.

Piąty sezon będzie adaptacją książki Michaela Connelly’ego "Resurrection Walk", która jest 7. tomem serii o Mickeyu Hallerze, obrońcy w sprawach karnych z Los Angeles.

Prowadzi on swoją praktykę adwokacką z tylnego siedzenia samochodu marki Lincoln. Podróżuje między sądami, aresztami i miejscami zbrodni, a w trakcie jazdy przygotowuje dokumenty i strategię procesową.

"Z ogromną radością ogłaszamy czwarty sezon serialu, który zadebiutuje 5 lutego, a z jeszcze większą radością informujemy, że już ciężko pracujemy nad kolejnym" - powiedzieli w oświadczeniu współtwórcy serialu, Ted Humphrey i Dailyn Rodriguez.

"Czwarty sezon to jak dotąd najtrudniejsza i najbardziej osobista podróż, w jaką zabraliśmy Mickeya Hallera. Jesteśmy podekscytowani i wdzięczni, że możemy kontynuować tę podróż w piątym sezonie!" - potwierdzili.

Możliwość kontynuowania serialu nie zaskakuje, bowiem od pierwszego sezonu trafił on w gusta widzów. Według danych Netfliksa, "Prawnik z Lincolna" osiągnął 171 milionów wyświetleń w ciągu trzech sezonów. Serial spędził łącznie 26 tygodni w pierwszej dziesiątce światowego rankingu platformy.