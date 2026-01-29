Już drugi dzień trwa usuwanie awarii ciepłowniczej przez spółkę Geotermia Podhalańska. Problemy z ogrzewaniem występują w kilku miejscowościach - m.in. w Białym Dunajcu i Poroninie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Awaria pojawiła się w środę rano, około godz. 6.00. Uszkodzeniu uległa magistrala ciepłownicza na odcinku Bańska Niżna - Zakopane. Po zakończeniu prac będzie wyjaśniane, co było powodem tej sytuacji.

Przerwa w dostawie ciepła dotyczy części Białego Dunajca (m.in. ul. Miłośników Podhala i Kościuszki) oraz wszystkich odbiorców na terenie Poronina.

Odbiorcy ciepła sieciowego w Zakopanem, gdzie awaryjnie uruchomiono ogrzewanie gazowe, mogą odczuwać przejściowe niedogodności, w tym niedogrzewanie budynków.

Na razie nie jest jasne, jak długo może potrwać usuwanie awarii.