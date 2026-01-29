Jest postanowienie o przedstawieniu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP zarzutów m.in. udziału w działaniach rosyjskiego wywiadu poprzez szerzenie dezinformacji – podała Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Za mężczyzną, który prowadzi konto PolaknaDonabasie na TiktToku, wydano list gończy.

Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec poinformowała w czwartek, że chodzi o śledztwo powierzone delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego "przeciwko ustalonemu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP, aktualnie prawdopodobnie przebywającemu na terytorium Federacji Rosyjskiej".

Wojenny influencer

W śledztwie nadzorowanym przez 8 Wydział do spraw Wojskowych krakowskiej prokuratury okręgowej, prokurator wydał wobec byłego żołnierza postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa z art. 130 Kodeksu karnego - artykuł ten dotyczy szpiegostwa.

Konkretnie chodzi - jak przekazała Bożek-Michalec - o udział w działalności obcego wywiadu - Federacji Rosyjskiej i działanie na jego rzecz poprzez prowadzenie dezinformacji m.in za pomocą serwisu internetowego TikTok przy użyciu profilu medialnego "PolaknaDonbasie".

Były żołnierz miał m.in. rozpowszechniać nieprawdziwe informacje oraz wprowadzające w błąd informacje mające na celu "wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej".

Jest też drugi zarzut

Drugi zarzut dotyczy podjęcia służby w obcym wojsku. Bożek-Michalec dodała, że na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a w związku z tym, że podejrzany ukrywa się, wydany został list gończy.