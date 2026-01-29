Radomski Szpital Specjalistyczny wstrzymał przyjęcia pacjentów na zabiegi planowe i dializy po wykryciu w wodzie groźnej bakterii z grupy coli. Zamknięty został również punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Trwają badania kontrolne, a pacjenci wymagający dializ są przewożeni do innych placówek.

Facebook/Radomski Szpital Specjalistyczny / Shutterstock

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl

W środę po południu do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego dotarła informacja z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wykryciu bakterii z grupy coli w wodzie używanej przez placówkę.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia pacjentów i personelu, szpital natychmiast odciął zasilanie lokalnej sieci wodociągowej z własnego ujęcia wody.

Wstrzymane przyjęcia i zamknięte poradnie

Decyzją władz szpitala wstrzymano przyjęcia na wszystkie planowe zabiegi oraz dializy.

Nieczynne są również poradnie znajdujące się w Centrum Rehabilitacji przy ul. Narutowicza. Zamknięty został także punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, który funkcjonuje w tej samej lokalizacji co szpital.

Najbliższy czynny punkt pomocy zdrowotnej znajduje się w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Aleksandrowicza 5 w Radomiu.

Opieka nad pacjentami dializowanymi

Szpital zapewnia, że wszyscy pacjenci wymagający dializ są objęci opieką.

Pacjenci są systematycznie przewożeni do stacji dializ przy ul. Piastowskiej w Radomiu – zapewnia rzeczniczka RSS Wiktoria Kościelniak

Inspektorzy sanepidu pobrali już kolejne próbki wody do badań.

Pacjenci przebywający w szpitalu mają z kolei zapewnioną bezpieczną wodę pochodzącą m.in. z Wodociągów Miejskich.

Jest ona dostarczana w jednorazowych saszetkach. Wodę w butelkach przywożą także darczyńcy. Gwarantujemy, że dla nikogo jej nie zabraknie – podkreśliła rzeczniczka szpitala.

Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Szpital czeka na wyniki badań i apeluje do pacjentów o cierpliwość.





