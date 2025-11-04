Dariusz U., były burmistrz Murowanej Gośliny, został prawomocnie skazany za seksualne wykorzystywanie małoletniej pasierbicy oraz znęcanie się nad nią i byłą żoną. Sąd orzekł wobec niego karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. To nie koniec problemów byłego samorządowca – przed sądem toczy się kolejny proces, w którym grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Były burmistrz Murowanej Gośliny został prawomocnie skazany za seksualne wykorzystywanie pasierbicy i znęcanie się nad nią i byłą żoną. / Shutterstock

Przestępstwa wobec rodziny – sąd nie miał wątpliwości

Proces Dariusza U. rozpoczął się w 2024 roku przed Sądem Rejonowym Poznań–Stare Miasto. Ze względu na charakter zarzutów, sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności.

W maju tego roku sąd uznał byłego burmistrza za winnego seksualnego wykorzystywania pasierbicy oraz znęcania się psychicznego i fizycznego nad byłą żoną i jej córką.

Według ustaleń sądu Dariusz U. używał wobec swoich bliskich słów powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne i poniżające. Groził im uszkodzeniem ciała, pozbawieniem życia, wywiezieniem do lasu oraz do Ukrainy, a także odebraniem środków finansowych.

Nakazywał im opuszczenie miejsca zamieszkania, a byłą żonę pobił.



Wyrok i środki karne

Sąd skazał Dariusza U. na 2 lata i 4 miesiące więzienia oraz obciążył go kosztami sądowymi. Orzeczono również zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną pasierbicą w jakiejkolwiek formie oraz zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów przez pięć lat.

Po apelacjach prokuratora i obrońcy, sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Jak poinformował rzecznik sądu, sędzia Aleksander Brzozowski, sąd utrzymał wyrok w mocy, wprowadzając dodatkowo zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania zawodów związanych z wychowaniem, edukacją i opieką nad małoletnimi przez 5 lat.



Kolejne zarzuty wobec byłego burmistrza

To nie jedyna sprawa karna dotycząca Dariusza U. Przed poznańskim sądem rejonowym toczy się inny proces, w którym były burmistrz zasiada na ławie oskarżonych razem z 10 innymi osobami, w tym urzędnikami i przedsiębiorcami.

Według aktu oskarżenia, Dariusz U. miał popełnić łącznie 24 przestępstwa, w tym przyjęcie korzyści majątkowych, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków oraz składanie fałszywych oświadczeń majątkowych w latach 2020–2022. W tej sprawie grozi mu do 10 lat więzienia.



Dariusz U. pełnił funkcję burmistrza Murowanej Gośliny od 2014 roku. W wyborach samorządowych w 2018 roku zdobył niemal 57 procent głosów, a jego komitet uzyskał 12 z 15 mandatów w radzie miasta.

Zrezygnował z funkcji w styczniu 2023 roku po tym, jak został skazany za znieważenie funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz naruszenie jego nietykalności cielesnej podczas zatrzymania w 2022 roku. Wówczas sąd wymierzył mu grzywnę.