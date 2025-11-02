Wałbrzych dołącza do grona dolnośląskich miast, które wprowadzają nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Decyzja rady miasta została poprzedzona konsultacjami społecznymi, w których większość mieszkańców opowiedziała się za ograniczeniami.

/ Shutterstock





Od godziny 22:00 do 6:00 rano w Wałbrzychu nie będzie można kupić alkoholu w sklepach ani na stacjach benzynowych.

Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez radę miasta w miniony czwartek (30 października) i wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, a 1 był nieobecny.

Konsultacje społeczne

W konsultacjach społecznych dotyczących zakazu udział wzięło wielu mieszkańców.

Za wprowadzeniem ograniczeń sprzedaży alkoholu opowiedziało się 66,8 proc. osób biorących udział w konsultacjach społecznych – poinformowała Anna Elżbieciak-Stec, wiceprezydent Wałbrzycha. Chcemy poprawić bezpieczeńśtwo mieszkańców i to jest najważniejszy argument - dodała.

Wałbrzych jest kolejnym dolnośląskim miastem, które zdecydowało się na wprowadzenie nocnej prohibicji. Podobne przepisy obowiązują już od października we Wrocławiu.