Blisko pięć tysięcy mieszkańców pozostaje bez bieżącego dostępu do pitnej wody po awarii wodociągu, do której doszło w piątek na terenie gminy Dolsk w Wielkopolsce. Wykryto tam obecność bakterii grupy coli. Kiedy sytuacja wróci do normy?

Mieszkańcy gminy Dolsk nie mają od piątku dostępu do wody pitnej, bo jest skażona bakteriami /Shutterstock



Od piątku mieszkańcy kilkunastu miejscowości w gminie Dolsk w Wielkopolsce pozostają bez dostępu do bieżącej wody. Wszystko przez bakterie grupy coli, które zostały wykryte w gminnym wodociągu.

Jak informuje reporter RMF FM, taka sytuacja potrwa jeszcze co najmniej do środy, choć jakość wody już się poprawia.

Na biurko burmistrza Dolska trafił już nieoficjalny raport po pierwszej kontroli od czasu zamknięcia wodociągu i rozpoczęcia dezynfekcji.

Widać poprawę, jednak przez kolejne dni mieszkańcy wciąż pozostaną bez dostępu do bieżącej wody.

Na poniedziałek zaplanowano kolejne badania. Na ich wyniki trzeba będzie poczekać właśnie do środy.

Będziemy pobierali próbki z czterech różnych ujęć i zbadamy czy tej bakterii już tam nie ma - mówi burmistrz Dolska Tomasz Frąckowiak.

Woda dowożona beczkowozami

Gmina zapewniła mieszkańcom zapasy wody. Jest ona dowożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w specjalnych beczkowozach.

Urząd miasta i gminy opublikował specjalny harmonogram, w którym można zobaczyć kiedy i na jakich ulicach będą dostępne beczkowozy.

Można też skontaktować się bezpośrednio ze strażą, która dowozi wodę nie tylko mieszkańcom, ale też zwierzętom w gospodarstwach, które również nie mogą pić skażonej wody.

Szkoła i przedszkole w gminie będą w poniedziałek działać normalnie - zapowiedział burmistrz. Dzieci nie będą miały więc przedłużonego weekendu.

Według zapewnień - szkoła ma mieć już przygotowany zapas wody ze specjalnego wozu, a posiłki będą dostarczane z innej placówki, tak by dzieci nie zostały bez jedzenia.

