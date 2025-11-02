Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty dotyczą kilku województw na południowym zachodzie i południu kraju. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach, gdzie prognozowane są największe sumy opadów.

Czeka nas gwałtowana zmiana pogody, ale na szczęście nie na długo.

Przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, który przyniesie obfite opady deszczu

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują już w województwie dolnośląskim (powiaty: kłodzki, ząbkowicki, kamiennogórski, wałbrzyski oraz miasto Wałbrzych) oraz w województwie opolskim (powiat nyski).

W tych miejscach przewidywane są intensywne opady, które mogą prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień na drogach. Alerty obowiązują do poniedziałku do godz. 10.00 rano.

Intensywne opady również na południu Małopolski i Śląska

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczą południowej części województwa małopolskiego oraz południowych krańców województwa śląskiego.

Tam intensywne opady deszczu mają występować od godziny 2:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek i mogą potrwać aż do poniedziałkowego wieczoru.

Jak informuje IMGW, „na tych obszarach prognozuje się opady deszczu do 40 mm”.

Alerty hydrologiczne, możliwy wzrost poziomu wód

IMGW wydał także alerty hydrologiczne, ostrzegając przed możliwym wzrostem poziomu wody w rzekach. Sytuacja hydrologiczna może być szczególnie trudna w miejscach, gdzie opady będą najintensywniejsze.

Służby apelują do mieszkańców o śledzenie komunikatów i zachowanie czujności.



Najbliższej nocy na północnym zachodzie prognozowane są również mgły, ograniczające widzialność do 500 metrów.

Jaki będzie poniedziałek?

Poniedziałek rozpocznie się dużym zachmurzeniem, z lokalnymi przejaśnieniami na zachodzie. We wschodniej części kraju nadal będą występowały opady deszczu, których suma wyniesie od 10 do 20 mm, w Karpatach do do 35 mm.

Wysoko w Tatrach spadnie od 15 do 25 cm śniegu.

Wysoko w Karpatach pojawią się z kolei porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach wiatr spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne.



Poniedziałek będzie ostatnim takim pochmurnym dniem. Kolejne dni w prognozach są ze zdecydowanie mniejszym zachmurzeniem, będzie więcej słońca, praktycznie bez opadów - podsumowuje synoptyk IMGW Dorota Pacocha.