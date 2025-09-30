Jarosław Kaczyński wykluczył siedmiu radnych z klubu PiS w sejmiku województwa dolnośląskiego. To oznacza, że z trzynastu radnych PiS w klubie pozostało zaledwie sześciu. Powodem zmian były tarcia w klubie PiS i stosunek części radnych do decyzji partyjnych władz regionu.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami we Wrocławiu / Krzysztof Ćwik / PAP

Lider PiS wykluczył siedmioro radnych dolnośląskiego sejmiku: Magdalenę Brodowską, Ewelinę Szydłowską-Kędzierę, Przemysława Czarneckiego, Łukasza Lacha, Marcina Krzyżanowskiego, Pawła Kurę i Krzysztofa Mroza.

Szydłowska-Kędziera potwierdziła PAP informację o wykluczeniu, uchyliła się jednak od szerszego komentarza. Zgodnie z moją wiedzą to prawda. Nie będziemy tego komentować na ten moment. Prawdopodobnie jutro rano będziemy publikować oświadczenie. Jak opublikujemy wspólne oświadczenie, to wtedy też chętnie udzielimy komentarza - powiedziała radna.

Radni, którzy pozostali w klubie PiS i reprezentują tę partię w sejmiku województwa dolnośląskiego to obecnie: Tytus Czartoryski, Paweł Grabek, Damian Mrozek, Piotr Karwan (przewodniczący klubu), Andrzej Kredkowski i Małgorzata Calińska-Mayer.

Lokalne media donoszą, że powodem zmian były tarcia w klubie PiS i stosunek części jego radnych do decyzji władz regionu. Niesnaski miały być spowodowane rywalizacją o wpływy między szefową dolnośląskich struktur PiS Elżbietą Witek a europosłem Michałem Dworczykiem.

Decyzja prezesa PiS nie wpłynęła na zmianę układu sił w sejmiku województwa. Koalicja Obywatelska posiada w nim 16 radnych i razem z Polskim Stronnictwem Ludowym i Bezpartyjnymi Samorządowcami (5 radnych) tworzy koalicję.

Zmiany w klubie radnych zbiegły się w czasie z wizytą we Wrocławiu prezesa PiS. Jarosław Kaczyński odwiedził stolicę Dolnego Śląska w poniedziałek w ramach cyklu spotkań z wyborcami "Wygrała Polska".