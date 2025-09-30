Co najmniej dziewięć osób poszkodowanych i kilkudziesięciu ewakuowanych - to bilans pożaru, do którego doszło w jednym z bloków w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie). Poszkodowani trafili do szpitala. Dwie osoby są w stanie ciężkim.

Dziewięć osób podtruło się dymem w wyniku pożaru w jednym z koszalińskich bloków / Szczecinek112 /

Do pożaru doszło we wtorek po godz. 19:00 w mieszkaniu na drugim piętrze wielorodzinnego budynku przy ul. Stanisława Moniuszki w Koszalinie.

Jak przekazał rzecznik prasowy zachodniopomorskich strażaków asp. Dariusz Schacht, poszkodowanych zostało co najmniej 9 osób, w tym jedna, którą nieprzytomną strażacy wynieśli z mieszkania objętego pożarem.

Poszkodowani to osoby w różnym wieku - starsi i młodsi.

Asp. Izabela Sreberska z koszalińskiej policji potwierdziła liczę 9 poszkodowanych i wskazała, że jest wśród nich dwoje dzieci - w wieku 3 i 14 lat. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Dwójka z nich jest w stanie ciężkim.

Decyzją nadzoru budowlanego, 25 mieszkańców lokali ze środokowej klatki schodowej, w której znajduje się spalone mieszkanie, nie może obecnie do nich wrócić. Dla tych osób jest tymczasowe miejsce w bursie przy ul. Jana Pawła II. Zainteresowanych taką formą pomocy do bursy przewiezie autobus Miejskiego Zakładu Komunikacji - przekazała asp. Sreberska.

Jak poinformowała z kolei urzędniczka z koszalińskiego magistratu, "pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koszalinie pozostają na miejscu w gotowości, zapewniając dla chętnych lokale zastępcze (wraz z transportem)".

Pożar został już ugaszony, a działania straży pożarnej koncentrują się obecnie na oddymianiu. Służby techniczne przywracają dostawy energii i gazu, dzięki czemu mieszkańcy skrajnych klatek będą mogli wrócić do swoich lokali.

Z budynku uciekło ponad 70 osób

Zanim na miejsce przyjechały pierwsze zastępy, z budynku ewakuowało się 35 osób; strażacy pomogli w opuszczeniu bloku kolejnym 40 osobom.

Budynek opuściło łącznie 75 osób. Do ewakuacji kilku z nich strażacy musieli użyć drabiny mechanicznej.

Akcję ratowniczo-gaśniczą w początkowej fazie utrudniały zaparkowane auta.

Asp. Sreberska zaznaczyła, że policja będzie wyjaśniać okoliczności powstania pożaru. Powołany zostanie biegły z zakresu pożarnictwa. W kulminacyjnej fazie akcji ratowniczo-gaśniczej na miejscu było sześć zastępów straży pożarnej.