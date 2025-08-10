"Tu stoją ci, którymi powinny zająć się służby specjalne" - mówił Jarosław Kaczyński podczas kolejnych obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Odniósł się w ten sposób do osób sprzeciwiających się uroczystościom. "Już niedługo przyjdzie czas, że ci ludzie znajdą się tam, gdzie ich miejsce, to znaczy w więzieniach, a władza Polski będzie realizowała polskie interesy" - mówił prezes PiS. Dodał, że "tego się tak panicznie boją i te śmiecie, które tu stoją".

Jarosław Kaczyński na pl. Piłsudskiego w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Jarosław Kaczyński zabrał głos w niedzielę 10 sierpnia rano podczas kolejnych obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Jego wystąpienie było zagłuszane przez grupę osób sprzeciwiających się tym uroczystościom, którzy skandowali słowo "kłamca".

"Lech Kaczyński ostrzegał przed rosyjskim imperializmem"

Po złożeniu wieńca przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku Jarosław Kaczyński stwierdził, że "jak co miesiąc mamy tutaj zbiór śmieci po służbie bezpieczeństwa i mamy jednocześnie prawdę, prawdę o tym, co stało się już przeszło 15 lat temu".

Zdaniem prezesa PiS katastrofa smoleńska to "straszliwa zbrodnia, która została zaplanowana i zrealizowana przez te ośrodki, które za wszelką cenę chciały wyeliminować z polskiej, europejskiej polityki człowieka, który ośmielił się postawić czy podjąć próbę postawienia tam rozwojowi rosyjskiego imperializmu".

Według prezesa PiS Lech Kaczyński ostrzegał przed rosyjskim imperializmem i "dlatego był groźny".

Potrafił stworzyć układ między różnymi krajami, głównie postsowieckimi, które - kiedy działałyby wspólnie, szczególnie w sferze energetyki, eksportu, ropy i gazu - mogły Rosji bardzo poważnie zagrozić. Mogły zmniejszyć jej dochody, mogły doprowadzić do tego, że droga do budowy armii gotowej do walki, gotowej do zaatakowania innych państw - wiemy, że to się stało na Ukrainie, wobec Ukrainy - że ten proces byłby co najmniej wolniejszy, trudniejszy dla Rosji i dlatego zginął - ocenił Kaczyński.

Kaczyński: Tego się tak panicznie boją i te śmiecie, które tu stoją

Odnosząc się do osób sprzeciwiających się uroczystościom, prezes PiS powiedział: "Tu stoją ci, którymi powinny zająć się służby specjalne".

Niestety, my na razie mamy taki rząd i takie służby, które nie wykonują swoich obowiązków, ale już niedługo przyjdzie czas, że ci ludzie znajdą się tam, gdzie ich miejsce, to znaczy w więzieniach, a władza Polski będzie realizowała polskie interesy - mówił.

Dodał, że "tego się tak panicznie boją i te śmiecie, które tu stoją". Tego boją się także i ci, którzy dzisiaj siedzą w rządowych urzędach, ci, o których dzisiaj wszyscy w Polsce mówią jednym słowem, czy właściwie jednym równoważnikiem zdania: KPO - "koryto Platformy Obywatelskiej". To jest prawda o tych rządach, to jest prawda o tym, co dzisiaj w Polsce się dzieje i z tym musimy skończyć i skończymy - podkreślił.