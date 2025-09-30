W Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina – jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych świata. Przesłuchania I etapu rozpoczną się od litery "T", a jako pierwszy wystąpi Ziye Tao z Chin.

Wylosowano pianistę, który zagra jako pierwszy na XIX Konkursie Chopinowskim (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Prezydent Karol Nawrocki, który objął konkurs patronatem honorowym, podkreślił w liście do uczestników, że "za sprawą konkursu poświęconego twórczości najwybitniejszego kompozytora romantyzmu polskiego na najbliższe trzy tygodnie Warszawa staje się stolicą światowej pianistyki".

Prezydent zwrócił uwagę, że konkurs od blisko stu lat otwiera młodym pianistom drogę na światowe sceny. "Właśnie w Polsce, kraju rodzinnym Chopina, podczas największego konkursu jego twórczości kariery nagradzanych i wyróżnianych oraz docenianych przez publiczność artystów nabierają niebywałego rozpędu. Tak wkraczali na światowe sceny uhonorowani w Warszawie wirtuozi: Halina Czerny-Stefańska, Adam Harasiewicz, Maurizio Pollini, Martha Argerich i wielu innych. I zapewne podobnie będzie z młodymi pianistami, których dostrzeże jury podczas rozpoczynających się występów" - napisał, gratulując wszystkim zakwalifikowanym.

Do konkursu zgłosiło się ponad 600 pianistów

Inaugurujemy jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych świata i mówię to z pełną odpowiedzialnością. XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, który od niemal 100 lat nie tylko kształtuje historię światowej pianistyki, lecz także jest marką Polski w kulturze - powiedziała obecna na uroczystości minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Minister zwróciła uwagę na rekordowe zainteresowanie konkursem - w tym roku zgłosiło się aż 642 pianistów (do ostatniej edycji ponad 500). To skala niemożliwa do wyobrażenia w przypadku jakiegokolwiek innego wydarzenia dotyczącego muzyki klasycznej - dodała. Tegoroczna edycja otwiera także obchody stulecia istnienia konkursu, które przypada na 2027 rok.

Kto wystąpi jako pierwszy? Losowanie na nowych zasadach

Nowością w regulaminie jest zmiana zasad losowania kolejności występów.

Pierwszy etap zacznie się od litery "T", którą wylosowano we wtorek w Warszawie. W drugim etapie jako pierwsi wystąpią uczestnicy, których nazwiska zaczynają się na literę oddaloną o sześć liter od wylosowanej, w trzecim etapie - o kolejnych sześć, tak aby po czterech etapach objąć wszystkie 24 litery alfabetu łacińskiego.

Dotąd wylosowana litera obowiązywała jako początkowa podczas każdego kolejnego etapu - to jednak faworyzowało lub działało na szkodę niektórych pianistów. Z badań wynika bowiem, że uczestnicy występujący na początku etapu mają nieco mniejsze szanse na uzyskanie wysokiej oceny niż pozostali. Jeśli ktoś musiał się zaprezentować jako pierwszy w I etapie, a potem awansował do kolejnych rund, to za każdym razem właśnie on musiał rozpoczynać przesłuchania, mierząc się z mniej korzystnymi uwarunkowaniami, a przez to - większym stresem.

Jako pierwszy w I etapie konkursu zagra Ziye Tao z Chin.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska podczas losowania kolejności występów w trakcie konferencji prasowej inaugurującej XIX Konkurs Chopinowski / Albert Zawada / PAP

Największa grupa uczestników pochodzi z Chin

Przez całe moje życie Konkurs Chopinowski był jednym z dwóch-trzech najważniejszych konkursów na świecie. Obecnie wychodzi na prowadzenie - powiedział przewodniczący jury, Garrick Ohlsson, zwycięzca konkursu z 1970 r.

Przypomniał, że Chopin bardzo przyczynił się do rozwoju fortepianu. Jego muzyka rozwijała się tak samo, jak instrument, na którym była wykonywana. Wiedział, jak można najwięcej wydobyć poprzez same utwory, jak i umiejętności techniczne wykonawców. (...) Chopin wyznaczył granicę temu, co przy pomocy dziesięciu palców pianista może uczynić na klawiaturze fortepianu - zaznaczył.

W tegorocznym konkursie weźmie udział 84 pianistów z 19 krajów. Najliczniej reprezentowane są Chiny (28 pianistów), Polska i Japonia mają po 13 reprezentantów.

Polskę reprezentują : Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

Całość konkursu transmituje Narodowy Instytut Fryderyka Chopina na YouTube, a także Program Drugi Polskiego Radia i TVP Kultura.

Instytut nawiązał również współpracę z TikTokiem. Na platformie pojawią się m.in. transmisje na żywo z sali koncertowej, specjalna strona o konkursie i challenge muzyczny z nagrodami.

XIX Konkurs Chopinowski potrwa do 23 października.