Służba celna zwiększa obsadę na przejściach granicznych z Białorusią - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Funkcjonariusze przygotowują się na przywrócenie odpraw na polsko-białoruskiej granicy.

Polsko-białoruskie przejście graniczne w Terespolu / Wojtek Jargiło / PAP

Premier zdecydował, że ruch zostanie wznowiony dziś o północy. W związku z tą decyzją na granicy ma się pojawić więcej celników. Ich liczba ma wzrosnąć o jedną trzecią. Jednak z informacji RMF FM wynika, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, to na granicy pojawi się jeszcze więcej funkcjonariuszy służby celnej.

Gdzie pojawią się zwiększone obsady?

Zwiększone obsady przewidziano na przejściu w Terespolu - tam odbywa się ruch osobowy i w Koroszczynie, gdzie odprawiane są ciężarówki.

Na przejście zaczęły już dojeżdżać samochody ciężarowe. Na wyjazd czeka w tej chwili ponad 200 pojazdów.

Co z terminalem kolejowym w Małaszewiczach?

Zwiększenia liczebności funkcjonariuszy nie ma na terminalu kolejowym w Małaszewiczach. Służby zapewniają, że nawet przy wzmożonym ruchu będą w stanie odprawiać pociągi. Na wyjazd z Polski przed południem czekało 13 składów, złożonych z 515 wagonów.

Ile czasu trwają odprawy kolejowe?

Czas trwania odprawy kolejowej zależy od przewożonego towaru. Są dni, gdy przez Małaszewicze w ciągu doby odprawianych jest ponad 500 wagonów wjeżdżających ze wschodu i setka wyjeżdżających.

"Ten środek spełnił swoje zadanie"

We wtorek, przed posiedzeniem Rady Ministrów, premier Donald Tusk zapowiedział ponowne otwarcie granicy. Zauważył, że ćwiczenia Zapad 2025 zakończyły się, więc zmniejszyły się zagrożenia związane z agresywną postawą wschodnich sąsiadów Polski.

Biorąc pod uwagę oczywiście także interesy gospodarcze polskich przewoźników, także PKP Cargo, uznaliśmy, że ten środek zapobiegawczy spełnił swoje zadanie - wyjaśnił.

Premier dodał, że narzędzie - możliwość zamknięcia przejść granicznych - pozostaje cały czas w rękach rządu. Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli wzrośnie napięcie lub agresywne zachowanie naszych sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść - podkreślił.

Granica polsko-białoruska została zamknięta o północy z czwartku na piątek (11/12 września).