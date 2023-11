Ponad 200 stoisk handlowych, w których można kupić produkty spożywcze, wyroby rzemieślnicze, czy rękodzieło artystyczne - to wszystko składa się na jarmark bożonarodzeniowy, który od dzisiaj stanie na wrocławskim rynku.

/ wroclaw.pl / Materiały prasowe

Jarmark bożonarodzeniowy jest organizowany we Wrocławiu po raz 16. W pierwszych edycjach na wrocławskim rynku ustawiono kilkadziesiąt stoisk - w tym roku to już 220 drewnianych domków, w których można kupić produkty spożywcze, wyroby rzemieślnicze czy rękodzieło artystyczne.

Stoiska ustawiono w rynku, na pl. Solnym, ul. Świdnickiej oraz ul. Oławskiej.





Połowa stoisk oferuje wyroby gastronomiczne i produkty spożywcze. Na pozostałych można kupić wyroby rzemieślnicze oraz rzemiosło artystyczne.





Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił, że jarmark bożonarodzeniowy jest "niezwykłym wydarzeniem". Pełne świątecznej atmosfery i lokalnego kolorytu, które jednoczą nas wszystkich w radosnym duchu świąt. Dołączcie do nas, odkrywajcie unikalne rękodzieła, smakujcie regionalne przysmaki i bawcie się razem z najbliższymi. To nie tylko czas świątecznych zakupów, ale przede wszystkim okazja do wspólnego przeżywania magii tej wyjątkowej atmosfery - powiedział Sutryk.



Na jarmarku oferowane są nie tylko lokalne, czy polskie produkty. Kupić tu można towary m.in. z Niemiec, Słowacji, Francji, Turcji, Litwy, Węgier, Ukrainy, Hiszpanii, Holandii, Włoch, Gruzji, Portugalii. Wrocławski jarmark bożonarodzeniowy potrwa do 7 stycznia.