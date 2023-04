Gratka dla spragnionych wiosennych kolorów. Od soboty (1.04) po zimowej przerwie otwarto Ogród Botaniczny i Ogród Japoński we Wrocławiu. W jakich godzinach można je odwiedzać? Ile kosztują bilety?

/ Zielony Wrocław / Facebook

Wrocławski Ogród Japoński to miejsce wyjątkowe, które powstało z podziwu dla japońskiej sztuki ogrodowej, a w jego tworzeniu brali udział specjaliści z Kraju Kwitnącej Wiśni - czytamy na miejskim portalu wroclaw.pl.

Jak napisano - historia tego miejsca liczy już ponad 100 lat i sięga roku 1913, kiedy w Hali Stulecia odbywała się impreza na wyjątkową skalę - Wystawa Światowa.

Ogród przechodził liczne przemiany, jednak prawdziwie japońskiego charakteru nabrał dopiero po ostatnich renowacjach, pod koniec XX wieku. Dziś jest on kawałkiem żywej, orientalnej kultury w środku Europy, który pozwala docenić piękno - dodano w informacji zamieszczonej na wroclaw.pl.

Obecnie kwitną tam śliwy. Za chwilę będą kwitły wiśnie i też już różaneczniki zaczynają szykować się do kwitnienia. Z innych mniej reprezentacyjnych, ale nawiązujących do ogrodów japońskich to mamy tutaj drzewa i krzewy pochodzące sprzed stu lat, czyli z okresu zakładania ogrodu tutaj we Wrocławiu - mówił Rafał Wodzicki, architekt krajobrazu i pracownik Ogrodu Japońskiego.

Jest on czynny od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 9 do 19. W tym roku podrożały bilety. Normalny to koszt 21 zł (wcześniej 15 zł). Za bilet ulgowy zapłacimy 14 zł (poprzednio 10 zł).

Ogród Botaniczny

Jak napisano na stronie internetowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego - jest on oazą piękna i spokoju w sercu Wrocławia, to "żywe muzeum", a zarazem ośrodek naukowy i dydaktyczny.

Leży częściowo w obrębie historycznego Ostrowa Tumskiego, w odległości ok. 2 km od Rynku. Jest drugim (po ogrodzie krakowskim) najstarszym ogrodem w Polsce - dodano.

Ogród otwarty jest codziennie od 1 kwietnia do 31 października (także w święta). W kwietniu kasy są czynne w godzinach od 9 do 18.

Bilet normalny kosztuje 25 zł, a ulgowy 15 zł.