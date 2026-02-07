Groźna sytuacja na torach w Wielkopolsce. Dwie osoby zostały poszkodowane w zderzeniu pociągu z samochodem osobowym w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce.

Samochód zderzył się z dwoma pociągami / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Do wypadku doszło około godziny 8:30 między miejscowościami Daniszyn i Cegły.

Do szpitala trafili 43-letnia kobieta i jej 14-letni syn - ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Według wstępnych ustaleń służb samochód osobowy wjechał na przejazd kolejowy i tam zderzył się z szynobusem. Po tej sytuacji kobieta i jej syn zdołali uciec z samochodu. Później w pojazd uderzył jeszcze pociąg relacji Wrocław - Białystok.