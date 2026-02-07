Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT lecący na Dominikanę musiał zawrócić do Warszawy. Na pokładzie było ponad 200 osób. "Uprzedzono nas, że jest awaria jakiegoś systemu, przez którą nie możemy przelecieć przez Atlantyk" - powiedziała RMF FM pasażerka, pani Justyna.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Dreamlinerze doszło do usterki technicznej - to był powód, dla którego maszyna musiała wrócić do Polski.

Dla podróżnych podstawiony zostanie inny samolot - ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Po emisji Faktów o godzinie 13:00 na Gorącą Linię RMF FM skontaktowała się z nami pasażerka rejsu, która wskazała, że załoga kilka minut wcześniej poinformowała wszystkich na pokładzie, że lot będzie realizowany tym samym samolotem.

Mechanicy weszli na pokład samolotu. Jest on naprawiany na płycie lotniska, jest dolewane paliwo i mamy tym samym samolotem startować z powrotem na Dominikanę - przekazała pani Justyna.

Słuchaczka tłumaczyła też, że już przed wejściem na pokład pojawiły się kłopoty. Od samego początku mówiono o awarii, wracaliśmy się do bramki. Później powiedziano nam, że nie wzięto dokumentów od mechaników. Następnie stwierdzono stwierdzono, że jednak lecimy - mówiła.

Problemy pojawiły się nad Poznaniem. Zaczęliśmy obserwować mapy i widzieliśmy, że coś jest nie tak. Musieliśmy zrzucać paliwo - opowiadała. Ten proces miał trwać około 45 minut.

Uprzedzono nas, że jest awaria jakiegoś systemu, przez którą nie możemy przelecieć przez Atlantyk - opowiadała.

Podobna sytuacja w ubiegłym tygodniu

Przypomnijmy, że 1 lutego 2026 r. informowaliśmy o podobnej sytuacji. W ubiegłym tygodniu turyści z Polski utknęli na Dominikanie, bo z powodu usterki samolot powrotny nie odleciał. Pasażerowie zostali poproszeni o opuszczenie maszyny.

Turyści w sobotni wieczór zostali na lotnisku. Rzecznik prasowy PLL LOT wyjaśniał wówczas, że ze względu na późną porę i ograniczoną liczbę miejsc w hotelach oraz anulowanie połączenia przez inną linię lotniczą było bardzo utrudnione. 90 pokoi udało się załatwić w niedzielę rano, ale wówczas większość pasażerów nie chciała już opuszczać lotniska na zaledwie kilka godzin, które zostały do przełożonego lotu do Warszawy.

LOT wszystkie podróże międzykontynentalne realizuje samolotami Boeing 787 Dreamliner. Tą maszyną pasażerowie latają m.in. do Nowego Jorku, Pekinu czy Tokio. Na pokład taki samolot może zabrać 252 pasażerów. Polskie Linie Lotnicze posiadają w swojej flocie 15 Dreamlinerów.

LOT był pierwszą linią lotniczą w Europie, w której flocie znalazł się Boeing 787 Dreamliner.