Przy ulicy Reya w Kowarach (woj. dolnośląskie) w środę wieczorem doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Trzy osoby zostały ranne.

Informację o pożarze w Kowarach otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdziliśmy ją u służb. 

Ogień pojawił się w lokalu na pierwszym piętrze. 

Starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski z jeleniogórskiej straży pożarnej przekazał RMF FM, że na miejscu jest 7 zastępów straży pożarnej.

Z palącego się mieszkania zostały ewakuowane trzy osoby. Osoby poszkodowane zostały przekazane pogotowiu ratunkowemu - zaznaczył.

