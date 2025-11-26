Przy ulicy Reya w Kowarach (woj. dolnośląskie) w środę wieczorem doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Trzy osoby zostały ranne.
Informację o pożarze w Kowarach otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdziliśmy ją u służb.
Ogień pojawił się w lokalu na pierwszym piętrze.
Starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski z jeleniogórskiej straży pożarnej przekazał RMF FM, że na miejscu jest 7 zastępów straży pożarnej.
Z palącego się mieszkania zostały ewakuowane trzy osoby. Osoby poszkodowane zostały przekazane pogotowiu ratunkowemu - zaznaczył.
