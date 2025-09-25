​Na wrocławskim osiedlu Wojnów doszło do niezwykle groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Auto z impetem wzbiło się w powietrze, minęło zaparkowany pojazd, po czym runęło na ziemię i uderzyło w słup energetyczny. Cała sytuacja została zarejestrowana przez kamery monitoringu, a nagranie w ekspresowym tempie obiegło media społecznościowe.

/ Instagram

Do wypadku doszło w poniedziałek 23 września tuż przed godziną 15:00. Krótkie wideo z nietypowej kolizji opublikowała w sieci restauracja Shrimp House. "Jak kadr z GTA Vice Wojnów i Need for Speed w jednej akcji" - napisano pod postem.

Na szczęście, mimo dramatycznego przebiegu zdarzenia, nikt nie doznał poważnych obrażeń. "Gdyby nie nagranie, trudno byłoby uwierzyć w tę historię. Najważniejsze, że wszyscy wyszli z tego cali" - podkreślili autorzy wpisu.

Instagram Post

Na miejsce błyskawicznie wezwano służby - pojawiła się straż pożarna, policja i pogotowie. W wyniku uderzenia w słup na chwilę przerwana została dostawa prądu na osiedlu, jednak awarię szybko usunięto.

Film zdobył ogromną popularność w internecie - w krótkim czasie obejrzały go setki tysięcy użytkowników. Pod postem pojawiły się setki komentarzy. Część internautów żartowała z całej sytuacji, inni podkreślali, że tylko dzięki szczęściu nie doszło do tragedii.

"Oszukać przeznaczenie i Szybcy i wściekli w jednym", "Typ na chodniku oszukał przeznaczenie", "Dlaczego w takich akcjach zawsze pojawia się Audi albo BMW?" - pisali użytkownicy. Inni zwracali uwagę: "Dobrze, że nikt poważnie nie ucierpiał".