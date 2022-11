​Do stolicy Bułgarii - Sofii - oraz do kurortowego Brindisi we Włoszech będzie można polecieć od marca przyszłego roku z wrocławskiego lotniska. Połączenia uruchomi linia Ryanair, a bilety można już kupować na stronie przewoźnika - poinformował w piątek Port Lotniczy Wrocław.

Zgodnie z informacją wrocławskiego lotniska od marca 2023 roku irlandzka linia Ryanair uruchomi z dolnośląskiego portu dwa nowe połączenia: do Sofii - stolicy Bułgarii - oraz do Brindisi, położonego nad Adriatykiem kurortu w Apulii, w południowej części Włoch.

Ogłoszenie pierwszych nowych kierunków w letnim rozkładzie lotów to świetna zapowiedź kolejnego sezonu. Południowa Europa cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród pasażerów, a nowe destynacje do Włoch czy Bułgarii wzmacniają naszą ofertę w tym sektorze - przekazał cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Wrocław, Dariusz Kuś.

Pierwszy lot z Wrocławia do Sofii zaplanowano na 27 marca. Połączenia te będą realizowane dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki. Lot potrwa 2 godz. 5 minut.

Pierwsze samoloty do włoskiego Brindisi wystartują 28 marca. Także te rejsy planowane są dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty. Wylot będzie możliwy w godzinach porannych, podobnie jak loty powrotne. Czas podróży to 2 godz. 10 minut.