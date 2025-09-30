Mieszkańcy ośmiu miejscowości w powiecie lubińskim na Dolnym Śląsku mają problemy z wodą pitną. W wodociągu stwierdzono bakterie coli – poinformowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie.

O stwierdzeniu obecności bakterii coli poinformowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie.



Wody pitnej z wodociągu nie mają mieszkańcy miejscowości: Dziesław, Dębiec, Chełmek Wołowski, Tymowa (bez Kolonii), Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Środkowa, Turów i Ręszów.

"Woda z kranu może być używana wyłącznie do prac porządkowych, np. do mycia podłóg i spłukiwania toalet" - poinformowali pracownicy lubińskiego sanepidu.

Trwa płukanie wodociągu. Pierwsze sprawdzenie jakości wody odbędzie się dzisiaj. Badania wykażą, czy znów się nadaje do spożycia.



Woda pitna dostarczana jest mieszkańcom beczkowozami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.