Krakowska policja zatrzymała 38-latka, który podczas domowej awantury zranił nożem swojego brata oraz matkę. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek w jednym z domów na Prądniku Białym.
Według ustaleń policjantów 38-latek zaatakował nożem swojego starszego brata. Zranił go w głowę oraz w brzuch.
Jak dowiedział się reporter RMF FM, do zabójstwa nie doszło, ponieważ interweniowali domownicy.
W wyniku awantury ranna w rękę została też jego matka.
Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa. Straszył on też pozbawieniem życia swoją matkę.
38-latkowi grozi dożywocie. Został aresztowany na trzy miesiące.