Krakowska policja zatrzymała 38-latka, który podczas domowej awantury zranił nożem swojego brata oraz matkę. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek w jednym z domów na Prądniku Białym.

Zdj. poglądowe / Adam Burakowski/East News / East News Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Krakowska policja zatrzymała 38-latka Według ustaleń policjantów 38-latek zaatakował nożem swojego starszego brata. Zranił go w głowę oraz w brzuch. Jak dowiedział się reporter RMF FM, do zabójstwa nie doszło, ponieważ interweniowali domownicy. W wyniku awantury ranna w rękę została też jego matka. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa. Straszył on też pozbawieniem życia swoją matkę. 38-latkowi grozi dożywocie. Został aresztowany na trzy miesiące. Zobacz również: 70-latek zabił 80-latka. Poszło o drzewa na miedzy

​Tortury i uprowadzenie w Koninie. Jest Europejski Nakaz Aresztowania 31-latka Opracowanie: Magdalena Olejnik