We Wrocławiu doszło do poważnej awarii sieci ciepłowniczej. W wyniku usterki tysiące mieszkańców zostało pozbawionych ciepłej wody i ogrzewania. Służby pracują nad usunięciem awarii, ale Wrocławianie muszą uzbroić się w cierpliwość.

Wielka awaria ciepłownicza we Wrocławiu / Shutterstock Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl Zobacz również: Problemy z pracą na Dolnym Śląsku? Jedna grupa wiekowa zwraca uwagę

Wypadek we Wrocławiu. Dwie osoby w szpitalach

Zatrzymany policjant z Wołowa z zarzutami. Zawiadomienie złożyła koleżanka z patrolu Problem dotyczy znacznej części miasta. Mieszkańcy wielu dzielnic zgłaszają brak ogrzewania i ciepłej wody w swoich domach. Przy ulicy Lubuskiej doszło do awarii magistrali ciepłowniczej.

Przedsiębiorstwo energetyczne Fortum informuje, że awaria dotknęła lokale przy następujących ulicach: Grabiszyńska, Góralska, Lubuska, Manganowa, Stysia, Pereca, plac Pereca, Robotnicza, Owsiana, Skwierzyńska, Wysoka, Zaporoska, Żelazna. Służby techniczne prowadzą intensywne działania mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. Planowany termin przywrócenia dostawy ciepła i ciepłej wody to sobota 28 lutego godzina dwudziesta druga. Szczęśliwie mrozy są już za nami, a prognozy wskazują, że w nocy temperatura wyniesie kilka stopni powyżej zera.