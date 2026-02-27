We Wrocławiu doszło do poważnej awarii sieci ciepłowniczej. W wyniku usterki tysiące mieszkańców zostało pozbawionych ciepłej wody i ogrzewania. Służby pracują nad usunięciem awarii, ale Wrocławianie muszą uzbroić się w cierpliwość.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Zobacz również:

Problem dotyczy znacznej części miasta. Mieszkańcy wielu dzielnic zgłaszają brak ogrzewania i ciepłej wody w swoich domach. 

Przy ulicy Lubuskiej doszło do awarii magistrali ciepłowniczej. 

Przedsiębiorstwo energetyczne Fortum informuje, że awaria dotknęła lokale przy następujących ulicach: Grabiszyńska, Góralska, Lubuska, Manganowa, Stysia, Pereca, plac Pereca, Robotnicza, Owsiana, Skwierzyńska, Wysoka, Zaporoska, Żelazna.

Służby techniczne prowadzą intensywne działania mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. 

Planowany termin przywrócenia dostawy ciepła i ciepłej wody to sobota 28 lutego godzina dwudziesta druga.

Szczęśliwie mrozy są już za nami, a prognozy wskazują, że w nocy temperatura wyniesie kilka stopni powyżej zera.