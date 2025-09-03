Policjanci z Bolesławca (woj. dolnośląskie) zatrzymali kierowcę, który na autostradzie A4 pędził z prędkością 245 km/h. 48-latek z powiatu dzierżoniowskiego został ukarany wysokim mandatem i punktami karnymi.

Podczas patrolu autostrady A4 w kierunku granicy, funkcjonariusze z Bolesławca zauważyli samochód osobowy poruszający się z ogromną prędkością. Policyjny radar wykazał, że pojazd jechał aż 245 kilometrów na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o ponad 100 km/h. Mundurowi opublikowali filmik pokazujący tę szaleńczą jazdę na swoich stronach.

Był w drodze do Francji

Funkcjonariusze zatrzymali krewkiego kierowcę. Okazał się nim być 48-letni mężczyzna z powiatu dzierżoniowskiego.

Jak ustalili policjanci, kierowca był w trakcie długiej podróży do Francji. Samochód, którym się poruszał, to sportowa wersja wyposażona w bardzo mocny silnik.

Wysoki mandat dla kierowcy

Za rażące przekroczenie prędkości kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz otrzymał 15 punktów karnych. Policjanci podkreślają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności każdego uczestnika ruchu.



Policja apeluje do wszystkich kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów.