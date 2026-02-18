Na autostradzie A4 w pobliżu Jędrzychowic funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali ciężarówkę przewożącą 23 tony odpadów z Niemiec. Okazało się, że przewóz śmieci był nielegalny. Transport został natychmiast zawrócony do nadawcy.

/ Krajowa Administracja Skarbowa / Facebook

Ciężarówka, która została zatrzymana na A4, przewoziła zmielone tworzywa sztuczne z Niemiec do Polski - w sumie 23 tony śmieci.

Jak poinformowała KAS, wstępne ustalenia wskazywały, że przewóz może naruszać przepisy dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów. Sprawą natychmiast zajęły się odpowiednie służby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za tego typu naruszenie grozi odbiorcy grzywna w wysokości od 10 tysięcy złotych do nawet 1 miliona złotych.

Transport śmieci został zawrócony do nadawcy w Niemczech.

Nielegalny przewóz odpadów to problem, z którym Polska mierzy się od lat. Służby regularnie zatrzymują transporty śmieci próbujące wjechać do kraju bez wymaganych zezwoleń.









