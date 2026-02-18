Międzynarodowa grupa przestępcza, w której skład wchodzili członkowie gangu motocyklowego Hells Angels oraz klanów tureckich, rozbita przez polskich i niemieckich policjantów. W ręce mundurowych wpadły 23 osoby.

W akcję zaangażowani były jednostki uderzeniowe, w tym BKA - Bundeskriminalamt (niemiecka jednostka do walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem), CBŚP oraz funkcjonariusze straży granicznej. W Polsce mundurowi z CBŚP na polecenie małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymali pięciu podejrzanych.

Z ustaleń polsko-niemieckiego śledztwa wynika, że grupa handlowała bronią i amunicją, wprowadzała do obrotu fałszywe pieniądze, handlowała na dużą skalę narkotykami. Oprócz tego jej członkowie kradli samochody w Europie, czerpali korzyści z prostytucji, zajmowali się też nielegalnym przemytem do Polski toksycznych odpadów.

Wiadomo, że gang działał od 2014 do 2022 roku. Zatrzymania członków grupy miały miejsce w Polsce, w Niemczech, na terenie Czech oraz Hiszpanii.

Podczas przeszukań natrafiono na broń, amunicję, narkotyki. Szczególną uwagę śledczych zwróciły odnalezione fałszywe legitymacje i elementy umundurowania polskich służb, a także pieczęcie polskich i niemieckich urzędów służące do podrabiania dokumentów.

U zatrzymanych w Polsce znaleziono też 200 tysięcy euro w specjalnej skrytce. Podejrzanym grozi 15 lat więzienia.

"Międzynarodowe uderzenie w zorganizowaną przestępczość - 23 osoby zatrzymane w czterech krajach! Wspólna operacja służb z Polski i Niemiec doprowadziła do rozbicia niebezpiecznej międzynarodowej grupy przestępczej działającej przez osiem lat" - skomentował akcję służb minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.