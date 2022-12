2 lata bezwzględnego więzienia za celowe i świadome okaleczenie psa poprzez wlanie mu do pyska żrącego płynu do czyszczenia toalet - taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Oskarżony Marcin W. nie przyznał się do winy.

Ogłoszenie wyroku ws. znęcania się nad psem / Maciej Kulczyński / PAP

Jego obrona domagała się uniewinnienia lub uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji, który skazał mężczyznę na dwa lata więzienia i 15-letni zakaz posiadania zwierząt. Obrońca przekonywał, że proces miał charakter poszlakowy, a materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie nie pozwala jednoznacznie wskazać na winę i sprawstwo oskarżonego.

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w styczniu 2021 r. Według prokuratury, Marcin W. wlał do pyska psa butelkę żrącego płynu do czyszczenia toalet. Zwierzę doznało rozległych obrażeń - oparzeń jamy ustnej, martwicy okolic wędzidełka językowego, obrzęku całego języka i błon śluzowych. Pies miał liczne krwawiące rany w pysku, martwice podniebienia twardego i martwice błony śluzowej przełyku.

Suczkę Zizi udało się uratować. Do końca życia będzie się jednak zmagać z problemami.

Wydany dziś wyrok jest prawomocny.

Uzasadniając orzeczenie sędzia Joanna Żelazny podkreśliła, że choć w tej sprawie - jak wskazywał obrońca oskarżonego - nie było dowodów bezpośrednich, były liczne dowody pośrednie m.in. zeznania świadków, opinia biegłej, dokumentacja fotograficzna i dokumentacja medyczna. Biegła oraz lekarz weterynarii, odnosząc się do rozległości obrażeń, jakich doznał pies i do ich umiejscowienia, wykluczyli, że mogły one powstać na skutek przypadkowego spożycia proszku lub substancji trującej.

Przeciwnie, potwierdzali, że to musiała być ciecz, w dużych ilościach i to ciecz skoncentrowana, zatem też odpadała wersja oskarżonego jakoby pies mógł spożyć np. wodę z prania. (...) Wykluczona została też wersja, by do spożycia tego środka drażniącego doszło na skutek zlizania takiego środka z podłogi, ponieważ wtedy te obrażenia powstałyby tylko w obrębie jamy ustnej, poza tym zwierzę ma instynkt samozachowawczy, więc nie kontynuuje zachowań, które przynoszą mu ból - mówiła sędzia Żelazny.

Podkreśliła, że posiadanie zwierzęcia domowego nie jest obowiązkiem nakładanym na nas, a wynikiem dobrowolnej decyzji i każdy, kto decyduje się na sprawowanie opieki nad zwierzęciem jest zobowiązany do zapewnienia mu ochrony i opieki. Ale ta opieka nie może się tylko sprowadzać do ochrony przed głodem, czy przed pragnieniem, ale również do ochrony przed stresem, strachem i nade wszystko przed cierpieniem fizycznym i psychicznym. Oskarżony wszystkie te reguły naruszył i to świadomie - tłumaczyła.

Sędzia podkreśliła, że Marcin W. był w przeszłości wielokrotnie karany, w tym również za przestępstwa z użyciem przemocy. Dlatego też w naszej ocenie kara wymierzona oskarżonemu jest współmierna do stopnia winy, społecznej szkodliwości czynu, uwzględnia cele wychowawcze wobec oskarżonego, ale też cele w zakresie społecznego oddziaływania, które przy tego typu czynach nie mogą być marginalizowane. Kara musi wywrzeć przekonanie, że akty okrucieństwa wobec zwierząt, których nadal jest sporo (...) spotkają się z odpowiednią reakcją karną - podsumowała sędzia.

To jest naprawdę słuszny i sprawiedliwy wyrok - komentowała po ogłoszeniu wyroku adwokat Katarzyna Piątkowska-Zagiczek, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego - Fundacji Centaurus.

Zadowolenie z wyroku wyraził także Norbert Ziemlicki z Fundacji. Obawiamy się jednak, że będzie problem z jego wykonaniem. Oprawca, kat Zizi wyjechał z Polski, wiemy, że na dzień dzisiejszy przebywa w Szwecji - powiedział.