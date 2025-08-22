​Policja w Płocku poszukuje mężczyzny, który włamał się do kościelnych skarbonek i ukradł z nich pieniądze. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę 17 sierpnia w jednej z parafii na terenie miasta. Funkcjonariusze udostępnili zdjęcia i film.

Płocka policja opublikowała zdjęcie mężczyzny, który włamał się do skrzynek w kościele, fot. Policja Płock

Jak poinformował proboszcz, w niedzielę zauważył w pobliżu świątyni nieznanego mężczyznę. Duchowny zapytał, czy potrzebuje pomocy, jednak ten odmówił i wszedł do kościoła.

Po pewnym czasie okazało się, że skarbonki przeznaczone na ofiary zostały uszkodzone, a pieniądze zniknęły. Proboszcz sprawdził zapis monitoringu i rozpoznał złodzieja - to wcześniej napotkany mężczyzna. O sprawie natychmiast poinformował policję.

Funkcjonariusze prowadzą poszukiwania sprawcy i apelują o pomoc do mieszkańców.

Jeśli ktoś rozpoznaje mężczyznę widocznego na nagraniu lub zna miejsce jego pobytu, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku pod numerami: 47 705 16 00, 47 705 16 01 lub pod numerem alarmowym 112 - przekazują mundurowi.

Znasz tego mężczyznę? Policja apeluje o pomoc

Okradziona skarbonka, fot. Policja Płock