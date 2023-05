Do mokotowskiej komendy przyszedł 35-latek, których chciał zostać zatrzymany. Gdy policjanci powiedzieli mu, że nie mają podstaw do zatrzymania, wyciągnął z plecaka narkotyki. "Twierdził, że poczucie winy nie pozwalało mu normalnie funkcjonować" - poinformowała rzeczniczka mokotowskiej policji asp. Iwona Kijowska.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Do dyżurnego Komendy Rejonowej Policji na Mokotowie zgłosił się młody mężczyzna, który oświadczył, że ma przy sobie narkotyki i chce dobrowolnie poddać się karze - podkreśliła asp. Iwona Kijowska.



Poczucie winy nie pozwala mu normalnie funkcjonować. Po tych słowach mężczyzna wyciągnął z plecaka woreczek z suszem roślinnym i grzybkami halucynogennymi - przekazała policjantka.



Dodatkowo podczas wizyty na komendzie 35-latek oświadczył, że jest porządnym obywatelem, a narkotyki, które kupił około dwóch tygodni temu miał na własny użytek.



W dalszej części przeprowadzonych czynności, badania narkotykowe potwierdziły, że przekazane przez mężczyznę środki to marihuana i substancje psychoaktywne - podała.



Ostatecznie mężczyzna, który przyszedł do komendy z narkotykami, został zatrzymany i spędził noc w policyjnym areszcie - dodała.



Za posiadanie narkotyków grozi mu do 3 lat więzienia.