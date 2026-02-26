Pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Łomna (woj. mazowieckie). Jak informują strażacy, gdy zastępy przyjechały na miejsce zdarzenia, ogień był już rozwinięty. Niestety, dwóch mieszkańców domu nie żyje.
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim w środę o godz. 20:15.
Dotyczyło ono pożaru budynku domu jednorodzinnego w miejscowości Łomna, niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego.
"Po otrzymaniu zgłoszenia do zdarzenia natychmiast zadysponowano zastępy straży pożarnej oraz inne służby. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar budynku jednorodzinnego" - przekazała straż pożarna.
Strażacy niezwłocznie przystąpili do działań gaśniczych oraz przeszukania obiektu w celu odnalezienia osób poszkodowanych.
Mimo szybkiej i sprawnie przeprowadzonej akcji w wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby.
Jak poinformował tvn24, ofiary to 67-letni mężczyzna i 73-letnia kobieta. Przyczyny pożaru są ustalane.