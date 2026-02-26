Stopa bezrobocia wystrzeliła w górę. Co się dzieje na rynku pracy? Skąd powiatowe urzędy pracy mają wziąć pieniądze na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu po cięciach w Funduszu Pracy? Czy nowy projekt zmian w ustawie dotyczącej reformy Państwowej Inspekcji Pracy będzie miał większość w koalicji rządowej? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, polityka Nowej Lewicy. Zapraszamy!

Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Nowa Lewica / Piotr Mazur / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują wzrost stopy bezrobocia do 6 procent i blisko 934 tysiące zarejestrowanych bezrobotnych. Czy to tylko efekt sezonowy i zmian w przepisach, czy sygnał głębszego spowolnienia? Co się dzieje na rynku pracy?

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 porozmawiamy także o cięciach środków z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy. Urzędnicy pytają: z czego mają finansować staże, szkolenia i dotacje dla bezrobotnych? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekonuje, że pieniądze są. Wiceministra Sebastiana Gajewskiego zapytamy o to, na czym polega problem i jak samorządowcy mają po nie sięgnąć.

Zapytamy też o reformę Państwowej Inspekcji Pracy. W Sejmie trwa procedowanie ustawy zwiększającej uprawnienia inspektorów. Czy projekt ma większość? I czy - jak zapewnia premier Donald Tusk - nowe przepisy są "bezpieczne" dla przedsiębiorców?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

