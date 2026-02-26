Na początku marca w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, ma dojść do kolejnego spotkania trójstronnego z udziałem Ukrainy, USA i Rosji. Celem rozmów jest wypracowanie porozumienia pokojowego, które mogłoby zakończyć trwającą od 2022 roku wojnę rosyjsko-ukraińską. Informację o planowanym spotkaniu przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, podkreślając, że świat powinien być gotowy do wywierania presji na Rosję, aby wymusić trwały pokój.

Według najnowszych informacji przekazanych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego kolejne spotkanie trójstronne Ukraina-USA-Rosja odbędzie się najpewniej na początku marca w Abu Zabi. To właśnie stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma stać się miejscem, gdzie ważyć się będą losy przyszłego porozumienia pokojowego. Zełenski wyraził nadzieję, że trójstronny format rozmów pozwoli na osiągnięcie przełomu w negocjacjach i przygotowanie gruntu pod spotkanie na najwyższym szczeblu.

Należy sfinalizować wszystko, co udało się osiągnąć w kwestii realnych gwarancji bezpieczeństwa, oraz przygotować spotkanie na poziomie liderów. To właśnie taki format może wiele rozstrzygnąć. Ostatecznie to liderzy decydują o kluczowych kwestiach, a gdy chodzi o Rosję, o tak personalny reżim, ma to o wiele większe znaczenie niż w innych krajach - podkreślił Zełenski.

Rozmowy w Genewie

W czwartek w Genewie odbyło się spotkanie delegacji Ukrainy i USA. W rozmowach uczestniczyli główny negocjator ukraiński Rustem Umierow, szef parlamentarnej frakcji partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija oraz amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner. Prezydent Zełenski podkreślił, że w trakcie konsultacji omawiano kwestie realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz przygotowania do spotkania liderów państw.

Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że obecnie nie widać żadnych oznak gotowości Rosji do zakończenia wojny. Prezydent Ukrainy podkreślił, że rosyjski przywódca Władimir Putin nie zatrzymuje machiny wojennej, a wręcz przeciwnie - przygotowuje się do dalszych działań zbrojnych. Zełenski zaapelował do społeczności międzynarodowej o utrzymanie i zaostrzenie sankcji wobec Rosji, szczególnie w zakresie eksportu ropy, innych surowców energetycznych oraz działalności rosyjskich banków. Według ukraińskiego prezydenta tylko zdecydowana presja ekonomiczna może skłonić Rosję do zaprzestania działań wojennych.

Gospodarcze wsparcie i odbudowa Ukrainy

Ważnym elementem rozmów prowadzonych w Genewie były kwestie gospodarcze. Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, poinformował, że wraz z zespołem ekonomicznym pracował nad tzw. "prosperity package". Pakiet ten obejmuje mechanizmy wsparcia gospodarczego, odbudowy Ukrainy oraz instrumenty mające przyciągnąć inwestycje i zapewnić długoterminową współpracę międzynarodową. Odbudowa kraju po wojnie oraz zapewnienie stabilności ekonomicznej to kluczowe wyzwania, które stoją przed ukraińskim rządem.