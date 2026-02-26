Piłkarze Jagiellonii Białystok prowadzili na wyjeździe z Fiorentiną już 3:0 w rewanżowym meczu o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Doprowadzili do dogrywki, która niestety, nie skończyła się po ich myśli. Drużyna z Podlasia wygrała cały mecz 4:2, ale wynik ten nie dał jej awansu.

  • Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

Przed rewanżem we Florencji nikt nie dawał Jagiellonii wielkich szans na awans. W pierwszym meczu w Białymstoku to Fiorentina wygrała 3:0.

Hat-trick Bartosza Mazurka

Jednak już w pierwszej połowie czwartkowego rewanżu dwie bramki zdobył Bartosz Mazurek. Natomiast w 49. minucie 19-letni wychowanek "Dumy Podlasia" skompletował hat-tricka.

Odrabiając trzy bramki, Jagiellonia doprowadziła do dogrywki. Niestety, Fiorentina strzeliła w czasie dodatkowym dwie bramki (gole strzelili Nicolo Fagioli i Moise Kean). Pod koniec dla Jagiellonii trafił jeszcze Hiszpan Jesus Imaz, ale to było za mało.

Drużyna z Podlasia ostatecznie wygrała na wyjeździe z Fiorentiną 4:2, ale odpadła w barażu o awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji (w dwumeczu to "Viola" zwyciężyła 5:4).   

Fiorentina zagra z Rakowem?

Włoska drużyna w 1/8 finału Ligi Konferencji może być rywalem Rakowa Częstochowa, który zajął drugą lokatę w fazie zasadniczej i do tej fazy awansował bezpośrednio. Klub z Częstochowy może też trafić na chorwacką ekipę HNK Rijeka. Losowanie odbędzie się w piątek.

Fiorentina - Jagiellonia Białystok 2:4 po dogr. (0:3, 0:2).

Bramki: 0:1 Bartosz Mazurek (23), 0:2 Bartosz Mazurek (45+3). 0:3 Bartosz Mazurek (49), 1:3 Nicolo Fagioli (107), 2:3 Moise Kean (114), 2:4 Jesus Imaz (118).

Żółta kartka: Fiorentina - Pietro Comuzzo, Marin Pongracić, Dodo. Jagiellonia - Kamil Jóźwiak, Samed Bazdar, Alejandro Pozo, Taras Romanczuk, Bernardo Vital.

Czerwona kartka: Jagiellonia - Bernardo Vital (120, za drugą żółtą).

Sędzia: Srdjan Jovanović (Serbia).

Pierwszy mecz - 3:0. Awans - Fiorentina. 