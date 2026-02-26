Piłkarze Jagiellonii Białystok prowadzili na wyjeździe z Fiorentiną już 3:0 w rewanżowym meczu o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Doprowadzili do dogrywki, która niestety, nie skończyła się po ich myśli. Drużyna z Podlasia wygrała cały mecz 4:2, ale wynik ten nie dał jej awansu.

Mecz Fiorentiny z Jagiellonią. / PAP/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI / PAP/EPA

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Przed rewanżem we Florencji nikt nie dawał Jagiellonii wielkich szans na awans. W pierwszym meczu w Białymstoku to Fiorentina wygrała 3:0.

Hat-trick Bartosza Mazurka

Jednak już w pierwszej połowie czwartkowego rewanżu dwie bramki zdobył Bartosz Mazurek. Natomiast w 49. minucie 19-letni wychowanek "Dumy Podlasia" skompletował hat-tricka.