Z początkiem sezonu urlopowego Wizz Air uruchomi połączenie z warszawskiego Lotniska Chopina do Zadaru w Chorwacji - poinformowała w środę linia lotnicza. Loty będą odbywały się cztery razy w tygodniu. Zadar to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Chorwacji, również przez Polaków. Sprawdź, co oferuje miasto znane również jako "brama Dalmacji".

Wizz Air uruchomi nowe połączenie z Lotniska Chopina w Warszawie do Zadaru / Shutterstock

Wizz Air uruchomi nowe połączenie

Pierwszy samolot na nowej trasie poleci 9 czerwca 2026 r. - wskazał Wizz Air. Pasażerowie będą mieli możliwość polecieć do Zadaru we wtorki, czwartki, soboty i niedziele. Maszyna, która będzie obsługiwać połączenie to Airbus A321neo.

Jak podkreślili przedstawiciele przewoźnika, Zadar to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc nad Adriatykiem. Znany jest jako "brama Dalmacji" - historycznej krainy geograficznej rozciągającej się na wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego, na ziemiach obecnej Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, a także Czarnogóry.

Zadar może pochwalić się urokliwą starówką, a także rzymskimi i weneckimi zabytkami. Można tam podziwiać m.in. kościół św. Donata, Forum Romanum i katedrę św. Anastazji. Z miasta dostępne są też pobliskie wyspy, parki narodowe i słoneczne adriatyckie plaże.

W ubiegłym roku Wizz Air wykonał ponad 26 tys. lotów z warszawskiego Lotniska Chopina i przewiózł niemal 6 mln pasażerów. Z kolei w całej Polsce linia obsługuje łącznie 235 tras do ponad 30 krajów. Operuje z 12 lotnisk i ma w kraju 43 samoloty.

Od rozpoczęcia działalności w Polsce Wizz Air przewiózł ponad 131 mln pasażerów. Wizz Air dysponuje flotą 262 samolotów Airbus z rodziny A320 i A321. Spółka jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pierwszy lot wykonała z Katowic do Londynu (Luton) w 2004 r.