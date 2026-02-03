Najniższe pod 35 lat temperatury odnotowywane są na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Skutki chłodu dotknęły nie tylko ludzi, ale także tamtejsze zwierzęta. Zielone legwany masowo spadają z drzew.

Specjalistyczne ekipy od kilku dni nie mają chwili wytchnienia. Zbierają z ulic setki sparaliżowanych zimnem legwanów / JOE RAEDLE/Getty AFP / East News

Floryda doświadcza najzimniejszej pogody od 1989 roku.

Iguany z powodu chłodu tracą przytomność i spadają z drzew na ulice.

Specjalne ekipy codziennie zbierają setki sparaliżowanych gadów.

Floryda, która kojarzy się z palmami, plażami i wiecznym słońcem, właśnie doświadcza pogody, jakiej nie widziano tam od niemal czterech dekad. Napływ arktycznego powietrza z Kanady sprawił, że w miastach takich jak na przykład Tampa słupki rtęci spadły do poziomów nienotowanych od 1989 roku. Nocą temperatury oscylują tuż powyżej zera, co dla mieszkańców jest nie lada szokiem.

Iguany spadają z drzew

To takich temperatur nieprzyzwyczajone są także tamtejsze iguany, znane też jako legwany zielone. Sceny, jakie widoczne są na ulicach Florydy, przypominają kadry z filmu katastroficznego. Co chwilę z drzew na chodniki spadają gady, które wyglądają jak martwe.

To efekt tego, że iguany - jako zwierzęta zmiennocieplne - nie radzą sobie z nagłym spadkiem temperatury. Gdy otoczenie staje się zbyt zimne, ich organizmy zaczynają sztywnieć, a osłabione mięśnie po prostu nie są w stanie utrzymać ich na gałęziach.

Optymalne warunki dla legwanów to 25-28 stopni Celsjusza. Tymczasem obecnie temperatura nocą spada nawet do 1-4 stopni. To wystarczy, by zwierzęta traciły przytomność i spadały na ziemię, często wprost na ulice i chodniki.

Obrońcy zwierząt i specjalistyczne ekipy od kilku dni nie mają chwili wytchnienia. Zbierają z ulic setki sparaliżowanych zimnem legwanów.

Zima w USA dotarła do krainy słońca - Florydy. Kiedy spada tam temperatura, spadają też legwany… z drzew / JOE RAEDLE/Getty AFP / East News

W ciągu ostatnich dwóch dni zebraliśmy około 2500 iguan. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego w swoich latach pracy - przyznał Blake Wilkins, łowca z Redline Iguana Removal.

Jednak, jak podkreślają eksperci, nie wszystkie zwierzęta giną. Wiele z nich po ogrzaniu wraca do pełni sił.