"Spotkało mnie wielkie szczęście. (...) To dla mnie zaszczyt" - mówi wokalista Stan Borys, którego utwór "Ashes and Diamonds" znalazł się na wyróżnionej podczas gali w Los Angeles płycie Małgorzaty Staniszewskiej.

Stan Borys z partnerką Anną Maleady / Tricolors / East News

Międzynarodowa organizacja World Entertainment Awards (WEA) podczas gali w Los Angeles odbywającej się w ramach Grammy Week przyznała Małgorzacie Staniszewskiej (Margo S.) nagrodę w kategorii Best Jazz Album. Wyróżniony album zawiera utwór "Ashes and Diamonds" skomponowany przez Stana Borysa, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów przełomu lat 60. i 70.

"Dziękuję za nagrodę. Jestem bardzo szczęśliwa" - napisała Margo S. w mediach społecznościowych.

World Entertainment Awards przyznawane są twórcom kultury i mediów w kilkudziesięciu kategoriach. Obejmują muzykę, film, modę oraz media cyfrowe.

Spotkało mnie wielkie szczęście, że z mojej płyty nagranej kilkanaście lat temu do Norwida powstał utwór, który wciąż żyje - mówi Polskiej Agencji Prasowej Stan Borys.

Małgosia usłyszała tę piosenkę i zapytała, czy mogłaby ją zaśpiewać. Zgodziłem się, bo bardzo podoba mi się jej głos. Przygotowała wersję polską i angielską, a w polskiej poprosiła mnie, żebym na końcu dodał kilka słów z Norwida. Mówię tam: "Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej".

Stan Borys o nagrodzie Best Jazz Album: To dla mnie zaszczyt

Artysta dodał, że nie spodziewał się, iż utwór będzie miał tak długie życie i trafi do nowej publiczności.

Tym bardziej cieszę się, że został nagrany po polsku i po angielsku. To dla mnie zaszczyt. W realizacji projektu pomaga także moja menadżerka, Ania Maleady, która wspiera Małgosię przy pracy nad płytą - zaznaczył.

Wideo youtube

Gala WEA, określana przez organizatorów jako globalne wyróżnienie dla twórców kultury, przyciąga artystów z wielu krajów. W poprzednich edycjach nagradzano m.in. Deana Z, Lisę Marie Simmons, Simona Anderssona i Evana Carydakisa. Kategorie obejmują m.in. Najlepszą Piosenkę Pop, Najlepszą Piosenkę R&B, Najlepszą Kompozycję Orkiestrową, Najlepszy Album Jazzowy, Najlepszy Utwór New Age oraz Najlepszy Debiut.

Wyróżnienie dla Margo S. stanowi kolejne osiągnięcie w karierze artystki, która w swoim dorobku posiada już m.in. nagrodę Grammy.

