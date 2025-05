Od czwartku do środy dzieci będą zapowiadać przystanki komunikacji miejskiej w Warszawie. Od piątku z kolei zacznie kursować specjalna autobusowa linia DD, a od soboty linia tramwajowa DD. Wszystko to okazji przypadającego w niedzielę Dnia Dziecka.

Dzieci będą zapowiadać przystanki komunikacji miejskiej w Warszawie / Shutterstock

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że 12 dzieci, w tym zwycięzcy licytacji WOŚP, usiadło przed mikrofonem i specjalnie dla mieszkańców Warszawy przeczytało nazwy ponad stu przystanków.

Głosy małych lektorów będzie można usłyszeć we wszystkich stołecznych dzielnicach. Dodatkowo wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowane zostaną flagami z uśmiechniętą buźką.

ZTM z okazji Dnia Dziecka ogłosił także konkurs plastyczny dla uczniów klas I-IV. Zwycięzcy wezmą udział w warsztatach ekologicznych. Laureatów poznamy 30 maja.

Specjalny autobus DD

Z okazji Dnia Dziecka na stołeczne ulice wyjedzie kolorowy przegubowy ikarus pełen atrakcji dla najmłodszych. Oznaczony zostanie literami DD.

Autobusy linii DD pojawią się na ulicach w weekend, od piątku 30 maja do niedzieli 1 czerwca, na trasie: pl. Hallera, Jagiellońska, św. Cyryla i Metodego, Targowa, al. Zieleniecka, al. Poniatowskiego, most Poniatowskiego, Wioślarska, Ludna, Solec, Dobra, Nowy Zjazd, Wybrzeże Gdańskie, Sanguszki, Konwiktorska, Bonifraterska, Międzyparkowa, Słomińskiego, most Gdański, Starzyńskiego, Jagiellońska i pl. Hallera.

Przejazd autobusem jest bezpłatny. Kursowanie linii odbywać się będzie na podstawie specjalnego rozkładu jazdy. Odjazdy z pl. Hallera zaplanowano o godz. 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00.

Wyjątkowy tramwaj linii DD

Na tory wyjedzie także tramwaj specjalnej linii D obsługiwanej zabytkowym taborem.

Tramwaje będą kursowały w godz. 11.00-18.30 na trasie: Ratuszowa-Zoo, Jagiellońska, Starzyńskiego, most Gdański, Słomińskiego, Okopowa, Towarowa, Aleje Jerozolimskie, pl. Starynkiewicza.

W linii D obowiązują wszystkie rodzaje biletów ZTM.

W wagonach niewyposażonych w kasowniki bilety będą kasować konduktorzy – członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.

Na biletach jednorazowych przesiadkowych i czasowych konduktorzy umieszczać będą pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie ważności biletu. Przejazd na podstawie ważnego biletu okresowego (krótko- lub długookresowego) możliwy będzie po wcześniejszym jego skasowaniu (aktywowaniu karty) w innym pojeździe lub w bramce metra.